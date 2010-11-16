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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۴۹

مقیمی:

25 مرکز بهداشتی و درمانی در آذربایجان غربی افتتاح می شود

25 مرکز بهداشتی و درمانی در آذربایجان غربی افتتاح می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون اجرایی وزیر و رئیس مرکز توسعه شبکه و ارتقا سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بهره برداری از 25 مرکز بهداشتی و درمانی در استان آذربایجان غربی تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، داود مقیمی عصر سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات بخش بهداشتی و درمانی شهرستانهای میاندوآب، تکاب و شاهین دژ که با حضور نمایندگان مردم میاندوآب در مجلس ترتیب یافت، افزود: در حال حاضر با وجود پایین بودن منابع و درآمدها و بودجه در وزارت بهداشت، به همت دانشگاه علوم پزشکی شاهد احداث 9 مرکز بهداشتی و درمانی و 16 خانه بهداشت در روستاهای این استان هستیم.

وی هزینه اجرای این طرح ها که از محل اعتبارات استانی تامین می شود را حدود 35 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: تمامی این مراکز و خانه های بهداشت تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

مقیمی افزود: هشت مرکز بهداشتی و درمانی و 15خانه بهداشت دیگر نیز در مناطق مختلف استان آذربایجان غربی در دست اجراست که تا پایان سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هزینه اجرای این پروژه ها نیز که از محل اعتبارت سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان تامین شده افزون بر 30 میلیارد ریال است که با اتمام و بهره برداری این طرح ها، شاهد ارتقا سطح سلامت و بهداشت و درمان در استان خواهیم بود.

کد مطلب 1193428

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