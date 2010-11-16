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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۳

امروز رخ داد ؛

سفر غیر منتظره سلیمان به سوریه/ گفتگو با اسد درباره ثبات لبنان

سفر غیر منتظره سلیمان به سوریه/ گفتگو با اسد درباره ثبات لبنان

رئیس جمهور لبنان امروز صبح در سفری غیر منتظره وارد دمشق شد و با رئیس جمهوری سوریه درباره آخرین تحولات کشورش و منطقه رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)، "میشل سلیمان" در دیدار با رئیس جمهور سوریه آخرین تحولات لبنان و اهمیت حفظ آرامش اوضاع و تلاش برای یافتن راه حلهای مفید برای همه مشکلاتی که این کشور با آنها مواجه است را مورد تاکید قرار داد.

همچنین دراین دیدار روابط دوجانبه، رخدادهای منطقه ای، جهانی، وحدت ملی و ثبات لبنان مورد رایزنی قرار گرفت.

دراین دیدار "بشار اسد" اهمیت پاسداشت وحدت و همدلی میان لبنانی ها و برقراری امنیت و ثبات درآن و استواری در برابر طرحهای رژیم صهیونیستی را مورد تاکید قرار داد.

شایان ذکر است که در اواخر ژوئیه گذشته نشست سه گانه "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه، "ملک عبدالله بن عبدالعزیز" و"میشل سلیمان"و رئیس جمهور سوریه در بیروت برگزار شد که طرفین بر ادامه خط مشی گفتگو، تقویت وحدت ملی، مقابله با خطرات خارجی، راههای وفاق ملی و ثبات داخلی درلبنان را مورد تاکید قرار دادند.

کد مطلب 1193430

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