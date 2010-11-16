فیلم "لانه ای بر سنگ" از مهاباد به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، این فیلم به تهیه کنندگی و کارگردانی جعفر نورمحمدی، در سیمای مرکز مهاباد تهیه و تولید شده است.

این فیلم داستانی در مورد دختر 10ساله ای است که سه خواهر دارد و مادرش در آستانه وضع حمل برای بچه پنجم بوده و در این میان پدرش خواهان فرزند پسر است.

این فیلم داستانی به مدت 40 دقیقه بوده و توانسته است جواز حضور در این جشنواره بین المللی را کسب کند.

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 28 آبان تا سوم آذر در تهران و همزمان در هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار می شود.