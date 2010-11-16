  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۵۲

فیلم "لانه ای بر سنگ" از مهاباد به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت

فیلم "لانه ای بر سنگ" از مهاباد به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: فیلم‌ داستانی "لانه ای برسنگ" کاری از هنرمندان مهابادی به بخش مسابقه بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه‌ یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، این فیلم به تهیه کنندگی و کارگردانی جعفر نورمحمدی، در سیمای مرکز مهاباد تهیه و تولید شده است.

این فیلم داستانی در مورد دختر 10ساله ای است که سه خواهر دارد و مادرش در آستانه وضع حمل برای بچه پنجم بوده و در این میان پدرش خواهان فرزند پسر است.

این فیلم داستانی به مدت 40 دقیقه بوده و توانسته است جواز حضور در این جشنواره بین المللی را کسب کند.

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 28 آبان تا سوم آذر در تهران و همزمان در هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار می شود.

کد مطلب 1193431

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها