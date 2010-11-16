همراهی مردم برای اجرای هدفمندی یارانه ها مهمترین پشتوانه است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، علی شمس در همایش مشترک مدیران و روسای سازمانهای دولتی و مسئولین حراست های استان لرستان به تبیین شرایط سیاسی و نقش پرسنل حراست در عرصه های مختلف پرداخت و اظهار داشت: یکی از وظایف حراست ها صیانت از سرمایه های انسانی در ارکان اجرایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: حراست ها باید قبل از وقوع هر گونه تخلفی نسبت به پیشگیری و جلوگیری از تخلف اقدام و هشدارهای لازم را به مدیران و کارشناسان اعلام کنند.

رئیس سازمان حراست کل کشور خاطر نشان کرد: با توجه به تحولات جهانی و متغیرهای متعدد در عرصه های امنیتی و محیط های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حراست ها باید با رویکرد نوین به وظایف ذاتی خود بپردازند.

شمس ادامه داد: حراست ها باید بر اساس تدبیر، بصیرت، آگاهی، خردورزی و عقلانیت در امر نظارت مستمر بر دستگاههای دولتی نقش آفرینی کنند.

وی با تاکید بر اینکه نیروهای حراستی باید دارای ویژگیهای الهی باشند، خاطرنشان کرد: آنچه موجب پیشرفت در امور حراستی می شود نگرش الهی و اعتقادی در عرصه های مختلف است.

رئیس سازمان حراست کل کشور با اشاره به جایگاه ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، تصریح کرد: سازمانها و تشکیلات دولتی و اجرایی باید با کار وتلاش خالصانه در راستای ارتقا جایگاه ایران در دنیا گام بردارند.

شمس ادامه داد: حراست ها نیز باید تلاش خود را هر روز مضاعف کرده و به عنوان یک الگوی نظارتی کامل در سیستم اداری نقش آفرینی کنند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و بیان داشت: این قانون از جمله اقدامات شجاعانه دولت دهم است.

رئیس سازمان حراست کل کشور هدفمندی یارانه ها را جلوه ای از عدالت گستری نظام جمهوری اسلامی ایران خواند و یادآور شد: این قانون سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را طی کرده و حاصل کار جمعی سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه است.

شمس با اشاره به اجرای این طرح در طی روزهای آینده، خاطر نشان کرد: کسانی که دل در گرو موفقیت های انقلاب اسلامی دارند باید با حمایت عملی در جهت اجرای این قانون گام بردارند.

وی همراهی مردم با مسئولین برای اجرای کامل این قانون را مهم ترین پشتوانه دانست و افزود: آنهایی که با اجرای این قانون مخالفند کسانی هستند که به فکر منافع شخصی خود هستند و به همین دلیل برای عدم موفقیت این قانون سعی در بزرگ نمایی مشکلات و سیاه نمایی اقدامات دولت دارند.