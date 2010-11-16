"سوار بر چرخ و فلک" و " پنجره" روی آنتن رادیو البرز می رود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سوار بر چرخ و فلک رادیو البرز عنوان برنامه ای سرگرم کننده است که با زبان طنز به مسائل انتقادی و اجتماعی می پردازد.
این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 تا 18 و 30 روی موج FM ردیفهای 106.2 و 107.6 مگاهرتز فضای کاملا شاد و مفرحی را برای شنوندگان رادیو البرز ایجاد می کند. در این چرخش یک ساعته و نیمه افراد مختلفی سوار چرخ و فلک می شوند و به موضوع مطرح شده می پردازند.
گویندگی این برنامه را محمد محمدی و ابوالفضل اینانلو عهده دارند.
تهیه کننده منصوره توحیدلو، گزارشگر این برنامه نیز بهنوش بهمنی است.
نوای مهربانی از پنجره رادیو البرز
پنجره برنامهای موسیقی محور است که هر روز از رادیو البرز پخش میشود. این برنامه کاریست از گروه نیمروزی رادیو البرز به تهیهکنندگی لیلا مؤیدی که از ساعت 10 و 30 تا 10 و 45 دقیقه روی موج FM ردیفهای 106.2و 107.6 مگاهرتز تقدیم علاقهمندان به هنر موسیقی میشود.
رادیو البرز در این برنامه پخش پیامهای مردم با مضامین مهربانی، سپاسگزاری، گذشت و فداکاری و انتخاب و پخش موسیقیهای اصیل و فاخر متناسب با این پیامهای ارزشمند در کنار اجرای خاطرهانگیز هنرمند محبوب جلال مقامی لحظههایی زیبا و ماندگار را برای مخاطبان خلق میکند.
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