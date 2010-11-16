شمار تلفات وبا در هائیتی از 1000 تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اوضاع وخیم بهداشتی در اردوگاههای زلزله زدگان در شهر پرتوپرنس اعتراض زلزله زدگان را برانگیخته و این اعتراضها در برخی مناطق به خشونت کشیده شده است.

امروز در جریان تجمع جمعیت معترض در شمال این شهر یک نفر بر اثر تیراندازی نیروهای سازمان ملل کشته شد. از سوی دیگر مقامهای وزارت بهداشت هائیتی اعلام کردند که شمار تلفات بیماری وبا از هزار نفر گذشته است.

بر این اساس مردم "پرتوپرنس" و "کپ هائیتین" دو شهر پرجمعیت هائیتی در اعتراض به عملکرد ضعیف دولت این کشور در کنترل بیماری وبا به خیابانها آمده و خواستار توجه مجامع جهانی به وضعیت اسفبار بیماران شدند.

آنها همچنین خواستار خروج نظامیان خارجی از کشور خود شده و با نیروهای سازمان ملل درگیر شدند. بنا بر اعلام نماینده سازمان ملل در هائیتی حادثه امروز بدلیل تیراندازی سهوی یکی از نیروهای کلاه آبی این سازمان رخ داده است.

گزارشها حاکی است که بیماری وبا از پرتوپرنس به سمت شمال خارج شده و به شهر کپ هائیتین رسیده است. تنها طی روز گذشته در این منطقه 46 مورد مرگ بر اثر وبا ثبت شده است.

گفتنی است بدلیل کمبود امکانات بهداشتی در هائیتی روزانه به طور متوسط 66 نفر بر اثر وبا جان خود را از دست می دهند. تا کنون ابتلای 12 هزار و 303 تن از ساکنان مناطق زلزله زده هائیتی به بیماری وبا تایید شده است. در عین حال مقامهای بهداشتی این کشور از در معرض خطر بودن دستکم 200 هزار تن از این افراد خبر می دهند.