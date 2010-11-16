مراسم دعای عرفه در مالزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم معنوی که بعد از ظهر سه شنبه برگزار شد سفیر جمهوری اسلامی، کارکنان سفارت، دانشجویان، اساتید و جمعی از ایرانیان مقیم مالزی حضور داشتند.

مراسم با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و سپس دعای عرفه بین حاضرین توزیع و توسط شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت قرائت شد.

در بخشهایی از دعای عرفه، مداحان اهل بیت با مناجات و مداحی شور و حال معنوی خاصی به مراسم داده و حاضرین را به فیض رساندند.

جمعی از ایرانیان مقیم نیز در محله های اطراف کوالالامپور مراسم دعای عرفه را برگزار کردند.