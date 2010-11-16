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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

مراسم دعای عرفه در مالزی برگزار شد

مراسم دعای عرفه در مالزی برگزار شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مراسم دعای عرفه به دعوت سفارت جمهوری اسلامی در سالن اجتماعات کنسولگری ایران در کوالالامپور با حضور ایرانیان مقیم مالزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم معنوی که بعد از ظهر سه شنبه برگزار شد سفیر جمهوری اسلامی، کارکنان سفارت، دانشجویان، اساتید و جمعی از ایرانیان مقیم مالزی حضور داشتند.

مراسم با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و سپس دعای عرفه بین حاضرین توزیع و توسط شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت قرائت شد.

در بخشهایی از دعای عرفه، مداحان اهل بیت با مناجات و مداحی شور و حال معنوی خاصی به مراسم داده و حاضرین را به فیض رساندند.

جمعی از ایرانیان مقیم نیز در محله های اطراف کوالالامپور مراسم دعای عرفه را برگزار کردند.

کد مطلب 1193444

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