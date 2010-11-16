به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، ارزش مالی کتابهای اهدایی این دفتر به کتابخانهها را 300 میلیون ریال ذکر کرد.
حجت الاسلام محمود رضا ذکاوت افزود: در این طرح 40 حوزه علمیه خواهران و 40 حوزه علمیه برادران در سطح کشور، تعداد زیادی از مدارس آموزش و پرورش در سه مقطع تحصیلی، پایگاه های بسیج، کانونهای فعال مساجد، موسسات فرهنگی و قرآنی و کتابخانههای عمومی، کتابهای اهدایی دفتر تبلیغات اسلامی را دریافت خواهند کرد.
وی این اقدام را در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی در جامعه با توجه به اهداف متعالی دفتر تبلیغات اسلامی عنوان کرد.
ذکاوت خاطرنشان کرد: ارتقای نهضت کتابخوانی در جامعه به همکاری و تعامل کلیه سازمانها و دستگاههای فرهنگی کشور نیاز دارد و دفتر تبلیغات اسلامی نیز به عنوان یکی از ارگانهای تأثیرگذار در عرصه فرهنگی و تبلیغی در کشور خود را در توسعه فرهنگ کتاب خوانی در جامعه مسوول می داند.
هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از23 آبان آغاز شده است و در این دوره 65 نهاد دولتی و غیر دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در برگزاری هفته کتاب یاری دادهاند.
شعار هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران «مطالعه، اندیشه، فرزانگی» است و برای هر روز هفته کتاب نیز شعار فرعی جداگانهای در نظر گرفته شده است.
توسط دفتر تبلیغات اسلامی؛
300 میلیون ریال کتاب به کتابخانههای عمومی اهدا میشود
قم - خبرگزاری مهر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به مناسبت هجدهمین دوره هفته کتاب، کتابهای منتشر شده خود را به کتابخانههای عمومی کشور اهدا میکند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، ارزش مالی کتابهای اهدایی این دفتر به کتابخانهها را 300 میلیون ریال ذکر کرد.
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