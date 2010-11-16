طب سنتی در 60 درصد دانشگاه های دنیا تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، حسین خیراندیش ظهر سه شنبه در مراسم بررسی راهکارهای علم طب سنتی ایران در سخنانی اظهار داشت: تولد طب سنتی پس از 100 سال از براندازی آن نیازمند تلاش بیشتری در این زمینه است.

وی ادامه داد: احیا طب سنتی یک تصمیم جهانی برای تولد دوباره فرهنگ مردم در بهداشت و درمان جهانی است.

مدیر عامل موسسه تحقیقات حجامت ایران با بیان اینکه در حال حاضر رشته طب سنتی ایران در دانشگاه تهران با 21 دانشجو در حال تدریس است، یادآور شد: در حال حاضر در 60 درصد دانشگاه های دارای درجه یک تا 100 علمی دنیا رشته طب سنتی تدریس می شود.

خیراندیش همچنین به فعالیت موسسه تحقیقات حجامت ایران اشاره کرد و بیان داشت: این موسسه در سال 1365 به منظور یافتن یک روش درمانی موافق با فرهنگ اسلامی و بدون عوارض جانبی و فراگیر تشکیل شد تا بتواند بخش عمده ای از مشکلات درمانی مسلمانان جهان را با سنت الهی حجامت درمان کند.

وی ادامه داد: این موسسه پس از طی مراحل مقدماتی پژوهش و تحقیق در سال 1369 با عنوان موسسه تحقیقات حجامت ایران به ثبت رسید.

مدیر عامل موسسه تحقیقات حجامت ایران با بیان اینکه از سال 1380 طبق رای شورای نگهبان قانون اساسی و دیوان عدالت اداری حجامت دارای جایگاه رسمی در نظام درمانی و بهداشتی کشور شد، بیان داشت: این موسسه با داشتن بیش از چهار هزار نفر پزشک عضو رسمی در سراسر ایران و برخی کشورهای جهان ضمن انجام طرح های پژوهشی پیرامون حجامت، عهده دار نظام حجامت در کشور است.

خیراندیش خاطرنشان کرد: اعضای هیئت علمی و مشاوران این موسسه شامل 70 نفر از پزشکان و محققان در رشته های مختلف پزشکی، روانپزشکی، بهداشت و تغذیه، زیست شناسی، علوم پایه، گیاه شناسی، داروسازی و علوم اسلامی است.