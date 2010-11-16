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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۳

برای پیگیری نکردن شکنجه خود؛

لندن به زندانیان سابق گوانتانامو حق السکوت می دهد

لندن به زندانیان سابق گوانتانامو حق السکوت می دهد

دولت انگلیس قصد دارد به منظور بازپس گیری شکایت زندانیان سابق گوانتانامو علیه نیروهای اطلاعاتی این کشور به این افراد غرامت بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی گزارش داد: لندن قصد دارد به زندانیان سابق زندان گوانتانامو و شماری از مظنونین به اقدامات تروریستی که توسط ماموران امنیتی و نظامی انگلیسی بازداشت و شکنجه شده اند، غرامت بدهد.

بر این اساس این غرامت شامل کسانی می شود که به گفته خودشان توسط نیروهای نظامی و امنیتی انگلیس شکنجه شده اند.
 
این اقدام در راستای جلوگیری از خسارات روند طولانی و هزینه بر قضایی علیه دولت انگلیس صورت می گیرد. یکی دیگر از اهداف دولت انگلیس از این کار، دور کردن انگشت اتهام از سرویسهای اطلاعاتی نظامی و سری (MI5 و MI6) و افشای جزئیات ماموریتهای آنها توسط رسانه هاست.
 
گفتنی است این زندانیان سابق با طرح شکایت علیه دولت انگلیس در دیوان عالی خواستار رسیدگی به شکایات خود شده اند. همچنین در این رابطه قرار است "کن کلارک" وزیر دادگستری گزارشی به مجلس عوام انگلیس ارائه دهد.
کد مطلب 1193451

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