به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین اسدی با اعلام این خبر گفت: یکی از سیاست‌ها و راهبردهای جامعه ‌المصطفی(ص) در داخل و خارج کشور ایجاد بخش ساختاری مستقل با عنوان«دارالقرآن و حدیث» در مراکز تابعه به‌عنوان مجری برنامه‌های قرآنی، حدیثی و ادعیه است.



اسدی اظهار داشت: در این راستا بیش از 80 دارالقرآن ساماندهی و تجهیز شده و 14 دارالقرآن نیز به شکلی نمادین و از طریق ویدئو کنفرانس همزمان با افتتاحیه مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد قرآن و حدیث افتتاح می‌شوند که بیشتر این دارالقرآن‌ها نیز متعلق به خارج کشور است.



وی ادامه داد: در حال حاضر در واحدهای داخل کشور و برخی واحدهای خارج از کشور دارالقرآن وجود دارد و با دستور ریاست جامعه‌المصطفی(ص) در افتتاحیه پانزدهمین المپیاد بین‌المللی قرآن و حدیث در سال گذشته، شناسایی دقیق‌تری از وضعیت دارالقرآن‌ها در داخل و خارج کشور انجام شده‌است.



مدیرکل قرآن و حدیث جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه همچنین راه‌اندازی مراکز تخصصی قرآنی و حدیثی ویژه خانواده‌های طلاب غیرایرانی را از دیگر فعالیت‌های قرآنی و حدیثی جامعه‌المصطفی(ص) عنوان و تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان سال‌جاری یک مرکز تخصصی در مشهد با حضور حجت‌الاسلام قرائتی و پیام آیت‌الله اعرافی راه‌اندازی شد و مرکز تخصصی دیگری نیز همزمان با مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد بین‌المللی قرآن و حدیث افتتاح می‌شود.



وی افزود: همچنین مراکز قرآن و دارالقرآن‌هایی نیز توسط فارغ‌التحصیلان جامعة‌المصطفی(ص) در کشورهای مختلف افتتاح شده‌است و مورد حمایت ما هستند.



اسدی با بیان اینکه تمامی فراگیران و دانش‌پژوهان جامعة‌المصطفی(ص) درس آشنایی با قرآن را آموزش می‌بینند، گفت: محور اصلی و ستون فقرات برنامه‌های جامعة‌المصطفی(ص) بر قرآن و کلام اهل‌بیت(ع) استوار است و در کنار آن تربیت نخبه قرآنی و حدیثی نیز در دستور کار قرار دارد.



مسابقات نهایی المپیاد قرآن و حدیث به همراه محافل انس با قرآن و عترت روزهای 29 و 30 آبان ‌ماه از ساعت 9 تا 20 ویژه آقایان و یکم آذرماه ساعت 8 تا 20 ویژه بانوان برگزار خواهد شد.