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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۵۱

فرماندار خرم آباد از توزیع مواد غذایی گرم توسط دکه داران انتقاد کرد

فرماندار خرم آباد از توزیع مواد غذایی گرم توسط دکه داران انتقاد کرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار مرکز لرستان از توزیع مواد غذایی گرم توسط دکه های موجود در سطح شهر و پارکها انتقاد کرد و گفت: این امر به طور کامل غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حسن شریعت نژاد در جلسه شورای بهداشت و سلامت شهرستان خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: وضعیت بهداشتی دکه های موجود در سطح معابر و پارک های خرم آباد نگران کننده است.

وی بر ضرورت بررسی و نظارت هر چه بیشتر شبکه بهداشت و درمان بر فعالیت این دکه ها تاکید کرد و بیان داشت: دکه های موجود در سطح شهر بر اساس قانون فقط مجاز به توزیع مواد غذایی بسته بندی شده مورد تایید وزارت بهداشت هستند.

فروش ساندویج و سمبوسه در دکه ها

فرماندار خرم آباد خاطرنشان کرد: این دکه ها به هیچ عنوان مجاز به توزیع مواد غذایی گرم از جمله ساندویچ، سمبوسه، فلافل و یا موارد مشابه دیگر نیستند.

شریعت نژاد از وضعیت موجود در این زمینه به شدت انتقاد کرد و خواستار پیگیری مسئولان شبکه بهداشت و درمان برای برخورد با متخلفان شد.

استفاده از خودروهای غیر استاندارد برای حمل شیرینی

وی با اشاره به استفاده از خودروهای غیراستاندارد برای حمل شیرینی در خرم آباد، عنوان کرد: با وجود اخطارهای قبلی به برخی قنادیهای سطح شهر همچنان این قنادیها به جای استفاده از خودروهای مخصوص حمل شیرینی از سایر خودروهای غیراستاندارد استفاده می کنند.

فرماندار خرم آباد تصریح کرد: شبکه بهداشت و درمان خرم آباد باید با همکاری نیروی انتظامی نسبت به شناسایی و برخورد با این متخلفین و معرفی آنها به دستگاه قضایی اقدام کنند.

شریعت نژاد از اعضای شورای سلامت شهرستان خواست در راستای ارتقا بهداشت عمومی با تشکیل اکیپ های مشترک، وضعیت بهداشتی مکانهای عمومی از قبیل مدارس، رستورانها، سالنهای غذاخوری، تالارها و منابع آب سطح شهر خرم آباد را مورد ارزیابی قرار داده و در جلسه بعدی شورای سلامت نتایج بررسی ها را ارائه کنند.

کد مطلب 1193456

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