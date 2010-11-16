ه گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدرضا صالح، ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: دومین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی و حدیثی جامعهالمصطفی(ص) العالمیه، همزمان با برگزاری مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد بینالمللی قرآن و حدیث در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی قم دایر خواهد شد.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه قرآن خطی چینی با عنوان «قرآن ثقلین» که تمامی قرآن کریم به شکل اسامی 14 معصوم(ع) نوشته شدهاست و دارای قدمتی بیش از 300 سال است، به نمایش گذاشته میشود.
رئیس شورای سیاستگذاری شانزدهمین المپیاد بینالمللی قرآن و حدیث جامعةالمصطفی(ص) بیان کرد: این قرآن به شکل نواری دارای عرض هفت سانتی متر و طول شش و نیم متر است و بیانگر حضور معارف و تفکر شیعی در اقصی نقاط جهان است.
وی افزود: همچنین آثار یک فرد نابینا که کل قرآن کریم را به خط بریل ترجمه کردهاست، در این نمایشگاه در معرض بازدید علاقهمندان قرار میگیرد.
حجتالاسلام صالح، همچنین با اشاره به برگزاری مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد بینالمللی قرآن و حدیث جامعهالمصطفی(ص) العالمیه بیان کرد: امسال سری جدید نرمافزار اتوماسیون داوری که با مشورت برخی از داوران بینالمللی تولید شدهاست، به کار گرفته میشود.
مسابقات نهایی المپیاد قرآن و حدیث به همراه محافل انس با قرآن و عترت روزهای 29 و 30 آبانماه از ساعت 9 تا 20 ویژه آقایان و یکم آذرماه ساعت 8 تا 20 ویژه بانوان برگزار خواهد شد.
همچنین آیین اختتامیه و تکریم نخبگان و برگزیدگان قرآنی و حدیثی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه، چهارشنبه، سوم آذرماه، از ساعت 9 تا 11 در مرکز همایشهای بینالمللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به نشانی قم، خیابان معلم برگزار خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی ـ تربیتی جامعهالمصطفی(ص) العالمیه از نمایش قرآن خطی چینی با عنوان «قرآن ثقلین» که دارای قدمت 300 ساله است، در دومین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی و حدیثی جامعهالمصطفی(ص) العالمیه خبر داد.
ه گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدرضا صالح، ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: دومین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی و حدیثی جامعهالمصطفی(ص) العالمیه، همزمان با برگزاری مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد بینالمللی قرآن و حدیث در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی قم دایر خواهد شد.
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