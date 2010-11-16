مسابقه اتومبیلرانی البرز در آسارا برگزار شد

رئیس اداره تربیت بدنی بخش آسارا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره از رقابتها که با حضور قهرمانان کشوری همراه بود، شرکت کنندگان در دو بخش آقایان ( 4 کلاس) و بانوان ( یک کلاس) به مسابقه پرداختند که پس از چهار ساعت رقابت نفسگیر قهرمانان برتر کلاسهای مختلف معرفی شده و کاپ قهرمانی و جوایزی به رسم یادبود دریافت کردند.

حمیدرضا رضایی برگزاری مسابقات اتومبیل رانی اسلالوم در بخش آسارا را پنجمین برنامه بزرگ استانی در البرز قلمداد کرد و افزود: برپایی مسابقات بزرگ استانی در رشته های مختلف از بدو تاسیس استان البرز آغاز شده و امروز آسارا ویترین مسابقات استان البرز و تربیت بدنی بخش آسارا از پس برنامه های بزرگ برآمده است.

رئیس اداره تربیت بدنی بخش آسارا در پایان بااشاره به استقبال بی نظیر قهرمانان و ورزشکاران تصریح کرد: برگزاری بی عیب و نقص این مسابقه بزرگ و مهیج که حتی بسیاری از قهرمانان ورامینی نیز در آن حضور داشتند در مجموعه ورزشی شهدای آدران به همت اداره تربیت بدنی و هیئت تازه تاسیس اتومبیلرانی و موتورسواری بخش آسارا برگزار شد.

نفرات برتر اسلالوم جام طلوع البرز استان البرز معرفی شدند

محمد ملکی ، رئیس هیئت اتومبیل رانی و موتورسواری بخش آسارا نیز در ادامه اسامی نفرات برتر را به شرح زیر اعلام کرد:

در کلاس 1300 پراید استاندارد محمدرضا روحی به عنوان نفر اول، وحید ایمانی به عنوان نفر دو و حجت سلگی به عنوان نفر سوم برگزیده شدند.

در کلاس 1600 فرزاد شاهرخی نفر اول، مهیار صدرنژاد نفر دوم و حمید کمالی شوم شدند.

در کلاس 1800 سهیل سیاری، محمدحسین پوریونس و حسین سرچشمه به ترتیب اول تا سوم شدند همچنین در کلاس آزاد مجید استین نژاد و حسین سرچشمه به ترتیب اول تا سوم شدند.

در کلاس بانوان نیز خانمها محبوبه مقرون فرد، مهناز خدایی و مژگان صارمی به ترتیب اول تا سوم شدند.