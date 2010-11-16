نمایشگاه کشاورزی و آبیاری در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اولین نمایشگاه کشاورزی، آبیاری و صنایع دستی عصر سه شنبه با حضور مجید خشنود معاون امور تولیدات گیاهی وزارت کشاورزی در محل نمایشگاه بین المللی قزوین افتتاح شد.

در این نمایشگاه 120 شرکت تولیدی از 18 استان کشور و نمایندگیهای کشورهای خارجی محصولات خود را در زمینه های سیستم های آبیاری نوین، مکانیزاسیون و نهاده های کشاورزی در مساحتی به وسعت سه هزار مترمربع به نمایش گذاشته اند.

در این نمایشگاه نمایندگی هایی از کشورهای هلند، اسپانیا، نروژ، فرانسه، بلژیک، آمریکا، انگلیس، آلمان، هند، تایوان، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، سوئد، سوئیس و ایتالیا محصولات خود را در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

بیش از 60 درصد فضای نمایشگاهی مربوط به بخش کشاورزی و 40 درصد آبیاری است که در بخش کشاورزی 38 درصد را ماشین آلات کشاورزی به خود اختصاص داده است.

این نمایشگاه تا 28 آبان ماه دایر است و علاقمندان می توانند همه روزه صبح و عصر از آن در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صداوسیما دیدن کنند.