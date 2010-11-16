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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۳۴

روابط عمومیها در اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها تلاش کنند

روابط عمومیها در اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها تلاش کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل حوزه استاندار مازندران از روابط عمومی‌ها خواست تا در اجرای هرچه بهتر هدفمند سازی یارانه‌ها در استان تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله تقوی عصر سه شنبه در دوره آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی‌های استان که در چالوس برگزار شد، افزود: هدفمندسازی یارانه‌ها انقلاب و جهش بزرگ اقتصادی است که نیازمند همکاری همه به ویژه کسانی است که در راستای اطلاع‌رسانی درست باید گام بردارند.

وی اظهار داشت: اگر دولت در این برنامه موفق نشود همه ما در هر جایگاهی که هستیم مسئول هستیم.

تقوی با اشاره به تعریف روابط عمومی‌ها ادامه داد: اطلاع رسانی، تبلیغ و ترغیب، مشارکت جویی، همگرایی و بهینه‌سازی امور از جامع‌ترین دسته‌بندی‌ها و کارکردهایی است که برای روابط عمومی‌ها برشمرده شده است.

وی خاطر نشان کرد: این وظایف در شکل، محتوا و فنون اجرایی با هم متفاوت هستند و هریک تخصص و دانش خاصی را می‌طلبند.

تقوی بیان داشت: جستجو و گردآوری اخبار، تجزیه و تحلیل آن و ارائه به مدیریت، انتقال دیدگاه و عملکرد سازمان، تبلیغ و ترغیب و متقاعدسازی و انگیزه ‌دهی، بهره‌گیری از یافته‌های روانشناسی، جامعه شناسی و هنر و ادبیات و دیگر علوم مورد نیاز تا حس اعتماد مخاطب را بتوان برانگیخت و همچنین تسهیل در ارتباط مدیران با مخاطبان درون و برون سازمانی و برقراری ارتباط با دیگر سازمان‌ها از جمله وظایفی است که به عهده روابط عمومی‌ها قرار دارد.

مدیرکل حوزه استاندار مازندران بیان کرد: روابط عمومی باید از رهگذر فعالیت پژوهشی و افکار سنجی، علایق و گرایشات مخاطبان و افکار عمومی را در زمینه کاری خود بسنجد و آن را به اطلاع مدیریت سازمان برساند تا امکان تصمیم‌گیری صحیح و بهینه‌سازی روندکاری به وجود آید.

وی گفت: اجرای درست این وظایف نیازمند بهره‌بردن از تخصص‌هایی است که در چندین بخش اعم از کار خبری، استفاده از تکنولوژی‌های روز، تسلط بر اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری، توانایی ارائه گزارش به شکل کتابچه، ویژه‌نامه یا بولتن، توانایی برقراری ارتباط دوسویه، قدرت خلاقیت و تخیل بالا را می‌توان نام برد.

کد مطلب 1193471

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