به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله تقوی عصر سه شنبه در دوره آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی‌های استان که در چالوس برگزار شد، افزود: هدفمندسازی یارانه‌ها انقلاب و جهش بزرگ اقتصادی است که نیازمند همکاری همه به ویژه کسانی است که در راستای اطلاع‌رسانی درست باید گام بردارند.

وی اظهار داشت: اگر دولت در این برنامه موفق نشود همه ما در هر جایگاهی که هستیم مسئول هستیم.

تقوی با اشاره به تعریف روابط عمومی‌ها ادامه داد: اطلاع رسانی، تبلیغ و ترغیب، مشارکت جویی، همگرایی و بهینه‌سازی امور از جامع‌ترین دسته‌بندی‌ها و کارکردهایی است که برای روابط عمومی‌ها برشمرده شده است.

وی خاطر نشان کرد: این وظایف در شکل، محتوا و فنون اجرایی با هم متفاوت هستند و هریک تخصص و دانش خاصی را می‌طلبند.

تقوی بیان داشت: جستجو و گردآوری اخبار، تجزیه و تحلیل آن و ارائه به مدیریت، انتقال دیدگاه و عملکرد سازمان، تبلیغ و ترغیب و متقاعدسازی و انگیزه ‌دهی، بهره‌گیری از یافته‌های روانشناسی، جامعه شناسی و هنر و ادبیات و دیگر علوم مورد نیاز تا حس اعتماد مخاطب را بتوان برانگیخت و همچنین تسهیل در ارتباط مدیران با مخاطبان درون و برون سازمانی و برقراری ارتباط با دیگر سازمان‌ها از جمله وظایفی است که به عهده روابط عمومی‌ها قرار دارد.

مدیرکل حوزه استاندار مازندران بیان کرد: روابط عمومی باید از رهگذر فعالیت پژوهشی و افکار سنجی، علایق و گرایشات مخاطبان و افکار عمومی را در زمینه کاری خود بسنجد و آن را به اطلاع مدیریت سازمان برساند تا امکان تصمیم‌گیری صحیح و بهینه‌سازی روندکاری به وجود آید.

وی گفت: اجرای درست این وظایف نیازمند بهره‌بردن از تخصص‌هایی است که در چندین بخش اعم از کار خبری، استفاده از تکنولوژی‌های روز، تسلط بر اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری، توانایی ارائه گزارش به شکل کتابچه، ویژه‌نامه یا بولتن، توانایی برقراری ارتباط دوسویه، قدرت خلاقیت و تخیل بالا را می‌توان نام برد.