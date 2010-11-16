جایگاه روابط عمومیها در مازندران ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی عصر سه شنبه در دوره آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی ادارات و نهادهای استان در چالوس افزود: پایه و اساس هرکشور فرهنگ آن کشور است و اگر روابط عمومیها به جایگاه واقعی خود نرسیدند باید آن را در عدم توسعه یافتگی فرهنگی خود ببینیم.
وی اظهار داشت: امروز باید تکنولوژی در اختیار و خدمت فرهنگمان قرار گیرد آنگاه مشاهده خواهیم کرد که چگونه میتوان در برابر هجمههای مختلف ایستادگی و مقابله کرد.
رستم علی با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی متعدد برای مدیران و کارشناسان روابط عمومیهای استان مازندران، این دورهها را برای بالا بردن سطح آگاهیهای روابط عمومیها و و تبادل نظر همکاران روابط عمومی عنوان کرد.
رئیس اداره روابط عمومی استانداری مازندران بیان کرد: در این دوره دو روزه ۱۶۲ نفر از مدیران و کارشناسان روابط عمومیهای استان حضور دارند که از این تعداد ۲۵ نفر خانم و ۱۳۷ نفر آقا هستند.
میرقدیر رضایی، فرماندارشهرستان چالوس گفت: امروزه نقش روابط عمومیها در به هدف رسیدن برنامههای مدیریتی انکارناپذیر است.
وی اظهار داشت: باید بپذیریم در دنیای امروز مقوله روابط عمومی یک مقوله کاملاً تخصصی و حتی کاملا پیچیده است که میتواند نقش رگ حیاتی یک مجموعه را در برقراری ارتباط هدفمند و تعاملی با محیط اطراف ایفا کند.
رضایی، روابط عمومی را چشم بینا و زبان گویای هر سازمان توصیف و عنوان کرد: هیچ نقطهای در سازمان مانند روابط عمومی، نقطه اتصال مردم و سازمان نیست.
وی خاطرنشان کرد: قضاوت مردم درباره میزان موفقیت دستگاههای اجرایی منوط به میزان دسترسی و آگاهی مردم از اطلاعات، خدمات و تلاشهایی است که از سوی روابط عمومیها در اختیار آنها قرار میگیرد.
فرماندار چالوس گفت: اعتماد مدیران به روابط عمومیها ارتقای جایگاه آنان را درپی دارد.
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