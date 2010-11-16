592 تن ماهی استخوانی در گیلان صید شد

هادی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 20 مهر ماه سال جاری شروع فصل صید ماهیان استخوانی تا 20 آبان ماه چهار هزار و500 صیاد گیلانی در قالب 56 شرکت تعاونی صید پره توانستند 591 هزار و 867 کیلوگرم ماهی سفید، کفال، کپور، سوف و سیم صید کنند که حدود یک تن بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی ادامه داد: صیادان گیلانی از 20 مهر تا 20 آبان ماه سال گذشته 591 هزار و 89 تن انواع ماهیان استخوانی صید کرده بودند.

مدیرکل شیلات گیلان همچنین با اعلام اینکه طرح جامع دریای خزر از اوایل سال آینده اجرا می شود، گفت: هدف از اجرای این طرح ساماندهی تعاونی های صیادی، حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر، بیمه صیادان، حفاظت از رودخانه ها برای حفظ زیستگاه های ماهیان، جلوگیری از آلودگی دریا و مقابله با صید غیرمجاز در سه استان شمالی است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با تلاش کارشناسان استانداری و شیلات گیلان در مدت دو سال تهیه و تدوین شده است.

رفیعی یادآور شد: برای اجرای این طرح در مدت چهار سال 650 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.