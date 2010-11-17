فولاد خوزستان با یک مهاجم خارجی به توافق رسید

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: باکاری دیاکیته 30 ساله که در پست هافبک نفوذی و مهاجم بازی می کند، هفته پیش به دعوت باشگاه فولاد به ایران آمد تا در تمرینات تیم فوتبال این باشگاه حضور یافته و کادر فنی فولاد عملکرد وی را از نزدیک ببیند.

وی افزود: پس از چند روز حضور در تمرینات و در نهایت تائید نهایی از سوی کادر فنی فولاد خوزستان، این بازیکن قرارداد خود را با باشگاه فولاد برای مدت شش ماه امضا کرد تا بتواند تا پایان لیگ برتر دهم برای فولاد بازی کند.



ابن قاسم تصریح کرد: دیاکیته سابقه بازی در بوندس لیگای یک و دو و همچنین لیگ دسته اول فرانسه را دارد و در تیم ملی فوتبال مالی هم بازی کرده است اما در فصل جاری با هیچ تیمی به توافق نرسیده بود.



سرپرست تیم فولاد خوزستان یادآور شد: این مهاجم در آلمان از مادری آلمانی به دنیا آمده اما از آنجا که پدر وی اهل مالی بوده است تابعیت مالی را نیز دریافت کرده و برای تیم ملی فوتبال این کشور به میدان می رود.



وی در خصوص سوابق ملی باکاری دیاکیته نیز گفت: این بازیکن سابقه 9 بازی و زدن چهار گل ملی برای تیم ملی فوتبال مالی را در کارنامه خود ثبت کرده است.



سوابق باشگاهی این بازیکن به این شرح است:



2009-2010

اف اس وی فرانکفورت آلمان، بوندس لیگا دو

6 بازی، بدون گل زده



2007-2009

باشگاه اس وی وهن ویزبادن آلمان، بوندس لیگا دو

44 بازی، 8 گل زده



2007

باشگاه توس کوبلنز آلمان، بوندس لیگا دو

14 بازی، بدون گل زده



2006

باشگاه ماینز آلمان، بوندس لیگا یک

9 بازی، یک گل زده



2004-2006

باشگاه اس وی وهن آلمان، لیگ منطقه ای

46 بازی، 19 گل



2003-2004

باشگاه نیس فرانسه، لیگ دسته اول

8 بازی، یک گل زده



2002-2003

باشگاه اینتراخت فرانکفورت آلمان، بوندس لیگا دو

16 بازی، 3 گل زده

2000-2002

باشگاه گراف شاپ هلند، لیگ دسته اول

24 بازی، بدون گل زده