آفاق: یکی از مدعیان قهرمانی را شکست دادیم/ دفاع خوبی داشتیم

حامد آفاق در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: بدون شک فیلیپین یکی از مدعیان اصلی برای قهرمانی در این دوره از بازیهای آسیایی است. شاید اسم و رسم این تیم به اندازه تیمهایی مانند چین و ژاپن نباشد اما واقعا در حد آنها قدر و مدعی است.
وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد کلی تیم ملی بسکتبال در دیدار سه شنبه شب برابر فیلیپین ادامه داد: نمیگویم که بدون نقص و ایراد بازی کردیم. اما به عنوان اولین دیدار در بازیهای آسیایی نمایش خوبی داشتیم.
ملیپوش بسکتبال کشورمان تصریح کرد: حملات شاگردان فیلیپینی رایکو ترومن خیلی سریع و با هدف بود اما خوشبختانه با دفاع خوب آنها را مهار کردیم. البته دفاع مقابل فیلیپین خیلی هم راحت نبود.
وی با اشاره به دیدار امروز چهارشنبه تیم ملی بسکتبال مقابل ژاپن گفت: ژاپنیها به مراتب قدرتر و سرعتی تر از فیلیپین هستند. اما در هر صورت باید این تیم را هم ببریم تا بتوانیم طبق برنامه مرحله به مرحله بهتر شویم.
آفاق تاکید کرد: قول میدهم تیم ملی بسکتبال بازی به بازی هماهنگتر شود. اصلا به هماهنگی بیشتر برای بازیهای بهتر نیاز داریم.
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