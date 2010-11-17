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۲۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

-مقامات اتحادیه اروپا دیروز سه شنبه برای بررسی مشکلات مالی و بدهی کشور ایرلند تشکیل جلسه دادند.

-روزنامه هاآرتص از تصمیم روسیه برای فروش تسلیحات نظامی به لبنان خبر داد.

-رسانه ها از قبول شرایط آنکارا از سوی ناتو برای استقرار سپر موشکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در خاک ترکیه خبر می دهند.

-وزیر دفاع آمریکا مدعی تاثیر تحریم های شورای امنیت علیه ایران شد.

-رسانه ها از توقف پروژه مشترک شرکت بریتیش پترلیوم و ایران در دریای شمال خبر می دهند.

-رسانه های غربی در پرونده سازی جدیدی مدعی دخالت ایران در امور سفارت فرانسه در تهران شدند.

-در پی ریزش یک ساختمان در دهلی نو دست کم 65 نفر کشته شدند.

-شینهوا از بکارگیری یک سیستم جدید ضد موشکی توسط رژیم صهیونیستی خبر داد.

-حزب دموکرات آمریکا بار دیگر "هری رید" را به عنوان رهبر خود در کنگره انتخاب کرد.

-کانادا حضور نظامیان خود در افغانستان را تا جولای سال 2011 تمدید کرد.

-در پی انفجار یک مین ضد تانک در کامبوج دست کم 14 نفر کشته شدند.

-پلیس ترکیه از کشف بیش از 15 تن هروئین در استانبول خبر داد.

کد مطلب 1193515

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