عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-مقامات اتحادیه اروپا دیروز سه شنبه برای بررسی مشکلات مالی و بدهی کشور ایرلند تشکیل جلسه دادند.
-روزنامه هاآرتص از تصمیم روسیه برای فروش تسلیحات نظامی به لبنان خبر داد.
-رسانه ها از قبول شرایط آنکارا از سوی ناتو برای استقرار سپر موشکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در خاک ترکیه خبر می دهند.
-وزیر دفاع آمریکا مدعی تاثیر تحریم های شورای امنیت علیه ایران شد.
-رسانه ها از توقف پروژه مشترک شرکت بریتیش پترلیوم و ایران در دریای شمال خبر می دهند.
-رسانه های غربی در پرونده سازی جدیدی مدعی دخالت ایران در امور سفارت فرانسه در تهران شدند.
-در پی ریزش یک ساختمان در دهلی نو دست کم 65 نفر کشته شدند.
-شینهوا از بکارگیری یک سیستم جدید ضد موشکی توسط رژیم صهیونیستی خبر داد.
-حزب دموکرات آمریکا بار دیگر "هری رید" را به عنوان رهبر خود در کنگره انتخاب کرد.
-کانادا حضور نظامیان خود در افغانستان را تا جولای سال 2011 تمدید کرد.
-در پی انفجار یک مین ضد تانک در کامبوج دست کم 14 نفر کشته شدند.
-پلیس ترکیه از کشف بیش از 15 تن هروئین در استانبول خبر داد.
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