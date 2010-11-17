مصدومیت پراش را از رسیدن به مدال محروم کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، آخرین مسابقه رقابتهای دوچرخه سواری پیست بازیهای آسیایی گوانگجو ظهر امروز به وقت چین در فینال رشته کایرین برگزار شد که طی آن محمد و محمود پراش به رقابت با حریفان آسیایی پرداختند.

محمد پراش نماینده کشورمان در مسابقه فینال این رشته در بین شش ورزشکار حاضر در دور آخر با دوچرخه سواری از چین برخورد کرد و دچار آسیب دیدگی شد و از ادامه رقابتها بازماند. رکابزن کشورمان بعد از برخورد با زمین با برانکارد به درمانگاه پیست "ولادروم" منتقل شد تا مورد مداوا قرار گیرد.

دکتر ابوحیدری پزشک تیم دوچرخه سواری کشورمان از عدم آسیب دیدگ پراش خبر داد و اعلام کرده است که خوشبختانه رکابزنان کشورمان دچار شکستیگی و مصدومیت جدی نشده است و تنها چند خراش برداشته است. پراش بعد از مداوا در درمانگاه پیست به بیمارستان دهکده بازیها انتقال یافت.



پزشک تیم دوچرخه سواری کشورمان از عدم آسیب دیدگی جدی پراش خبر داد و اعلام کرد که خوشبختانه وی با هیچگونه شکستگی و مصدومیت جدی روبرو نیست.

محمد پراش در مکان پنجم این رقابت ها قرار گرفت. محمود پراش برادر این ورزشکار هم در مرحله نهایی در گروه خود اول شد و عنوان هفتم را از آن خود کرد.در این ماده رکابزنانی از مالزی اول و دوم شدند و نماینده چین سوم شد.

با برگزاری این مسابقه رقابتهای دوچرخه سواری بخش پیست به کار خود در بازیهای آسیایی پایان داد. تیم کشورمان در این بخش صاحب دو گردن آویز برنز شده است.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.