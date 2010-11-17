حجاج هزینه تشریفات را به نیازمندان اهدا کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در خطبه های نماز عید سعید قربان اظهار داشت: حج سفر معنوی و مسیر رسیدن به قرب الهی است و از حجاج بیت الله الحرام انتظار می رود در بازگشت از زیارت خانه خدا هزینه تشریفات زائد را در امور نیازمندان و محرومان جامعه اهدا و مصرف کنند.

وی افزود: دشمنان نظام جمهوری اسلامی با تمام نقشه هایی که برای ملت ما می کشند بدنبال این هدف هستند تا فرهنگ و اخلاق جامعه اسلامی را تحت تاثیر الگوی غربی قرار دهند لذا باید با حفظ هوشیاری با این توطئه مقابله کنیم.

آیت الله باریک بین با تبریک عید سعید قربان به حجاج و مردم افزود: به حمدالله کشور ما از نظر علمی، فنآوری، هسته ای، اقتصادی، کشاورزی و هنری پیشرفتهای قابل توجهی داشته ایم که باید شکرگزار خداوند باشیم اما در کنار همه این موفقیتها از نظر فرهنگی و اخلاقی آنچنان که باید رشد نکرده ایم لذا لازم است در این زمینه بیشتر تلاش کنیم تا عقب ماندگیها جبران شود.

خطیب نماز عید سعید قربان هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان را یادآور شد و تصریح کرد: نوجوانان و جوانان میهن اسلامی باید در برابر تهدیدات فرهنگی خود را به معارف دینی و اسلامی مسلح کنند تا در این زمینه آسیب نبینند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی از مسئولان و مردم استان در استقبال بی نظیر از رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بحمدالله این سفر برکات زیادی برای استان ما داشت و اعتبارات زیادی برای استان تصویب شد که امیدواریم مسئولان بتوانند با جذب و هزینه کرد به موقع آن به عمران و آبادانی استان قزوین کمک کنند.