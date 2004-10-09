برخي از دانشجويان گمان مي كنند تنها افرادي به مراكز مشاوره مراجعه مي كنند كه داراي مشكل رواني باشند

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر پورشريفي افزود: اين نگرش از ديدگاه "بيماري نگر" ريشه گرفته در حالي كه امروزه برنامه هاي مراكز مشاوره بر اساس ديدگاه "سلامت نگر" تدوين مي شود. بر اين اساس اگرچه به عنوان يك ضرورت، پيشگيري از ايجاد مشكل يا بيماري مورد توجه خاص قرار مي گيرد، اما هدف مراكز مشاوره فراتر از آن بوده و ارتقاي توانمندي هاي رواني و اجتماعي دانشجويان سرلوحه كارشنان است.

وي تصريح كرد: از طرف ديگر متخصصان و كارشناسان مراكز مشاوره اين نيست كه منتظر مراجعه افراد باشند، بلكه بيشتر به اجراي برنامه هاي تامين كننده بهداشت رواني مبادرت كرده كه بيشتر از اين فعاليت ها خارج از محل فيزيكي مركز مشاوره و بيشتر به صورت عمومي است.

دكتر پورشريفي در ادامه افزود: علاوه بر جلسات مشاوره اي كه اصلي ترين فعاليت مراكز مشاوره اي است، در راستاي دستيابي به اهداف خود كه همانا ارتقا و پيشگيري است، اقدام به چاپ و توزيع انواع نشريه ها و بروشورهاي آموزشي، برگزاري سخنراني ها و همايش ها با موضوعات بهداشت روان، اجراي دوره هاي آموزشي، پخش و نقد فيلم، برگزاري مسابقه و ... مي كند.

مسئول دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم در ارتباط با اقدامات مراكز مشاوره گفت: بر اساس نتايج پژوهش ها و شواهد موجود مي توان گفت فعاليت هاي اين مركز به طور مستقيم و غير مستقيم براي دانشجو و دانشگاه از سودمندي هاي قابل توجهي برخوردار بوده به طوري كه باعث تامين سلامت رواني، ايجاد و افزايش احساسات رضايت خاطر، شناخت و ارزيابي دقيق از توانايي خود، افزايش مهارت هاي مربوط به زندگي، افزايش ايمني در مقابل مخاطرات اجتماعي، كاهش رفتارهاي پرخاشگرانه و نهايتا كمك به سازگاري موثر با محيط دانشگاه و زندگي دانشجويي شده است.