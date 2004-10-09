چشمان اورتون به بازي امروز ايران-آلمان دوخته شده است

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت "آي سي ليورپول"، تيم ليگ برتري اورتون از جمله هواداران سرسخت رابرت هاث بازيكن آلماني تيم فوتبال چلسي است . پيش از اين نيز گرام سونس مربي جديد تيم فوتبال نيوكاسل اعلام كرده بود علاقمند است تا ميشاييل بالاك هافبك آلماني بايرن مونيخ را در فصل نقل و انتقالات ماه ژانويه به خدمت بگيرد.

شايان ذكر است هيتزلسپرگر بازيكن تيم آستون ويلا نيز در فهرست نفرات تيم ملي آلمان است و به طور كلي مي توان گفت امشب نمايندگان ليگ برتر يكي از بينندگان پر و پا قرص ديدار تيم هاي ايران و آلمان هستند.

