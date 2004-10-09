فرانكفورتر آلگماينه : 2000 نيروي عراقي بزودي تحت آموزش ناتو قرار مي گيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، وزراي دفاع كشورهاي عضو ناتو در نظر دارند هفته آتي در روماني در نشستي غير رسمي گردهم آيند . اعضاي ناتو در حالي قرار است با يكديگر به گفتگو بنشينند كه يك دوره از آموزش نيروهاي نظامي عراق را پشت سر گذاشته اند .

فرانكفورتر آلگماينه در ادامه افزود : در دومين مرحله از آموزش نيروهاي عراقي قرار است 300 نظامي ناتو آموزشهاي لازم را به حدود 2000 از اين نيروها تعليم دهند. مركزي كه ناتو براي آموزش نيروهاي جديد در نظر گرفته است منطقه نظامي السليمانيه در حوالي شهر بغداد مي باشد .

" ديويد پتروس " يكي از فرماندهان آمريكايي ناتو در خصوص وضعيت عراق گفت : ناتو همواره براي تامين امنيت عراق در تلاش بوده و در اين باره تدابيرجديدي نيز اتخاذ خواهد كرد .

اين روزنامه در بخش ديگري نوشت : آلمان پيش ازاين، مشاركت خود در بازسازي عراق را تنها از راه آموزش نيروهاي نظامي اين كشور اعلام كرده بود . يكي از شروطي كه در اين خصوص اعلام شده بود انتخاب مكان ديگري غيرازعراق بود كه اين امر در نهايت در امارات صورت گرفت .

"برنز" فرستاده آمريكا در ناتو با اشاره به انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشور در تاريخ 2 نوامبر خاطر نشان ساخت : يكي از برنامه هايي كه دولت بوش براي پيروزي در انتخابات آتي در دنبال مي كند تسريع در بهبود وضعيت عراق است .