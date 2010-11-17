۲۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

صبح امروز در باکو انجام شد:

استقبال رسمی الهام علی اف از محمود احمدی نژاد

مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهوری اسلامی ایران توسط الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان امروز چهارشنبه در باکو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که به منظور دیدار و مذاکره با مقامات جمهوری آذربایجان و نیز شرکت در سومین اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر به باکو سفر کرده است در کاخ زوقولبا از سوی الهام علی اف مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

در مراسم استقبال رسمی پس از نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان هیات‌های عالی‌رتبه دو کشور به یکدیگر معرفی شدند.

روسای جمهور دو کشور بلافاصله پس از مراسم استقبال ،در مذاکرات دوجانبه  مهمترین مسایل مربوط به روابط دوجانبه و موضوعات منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهند داد.

