طلسم بی طلایی کاروان ورزش ایران شکست/ نصرآزادانی قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو چین، علیرضا نصر آزادانی نمانیده وزن پنجم تیم تکواندو ایران که با قدرت کار خود را در بازیهای آسیایی آغاز کرده بود تا دیدار پایانی با همان قدرت پیش برود. وی در بازی نهایی موفق شد "دیمیتری کیم" از ازبکستان را با نتیجه 11 بر 2 شکست دهد و اولین مدال طلا را به کاروان ورزشی ایران هدیه کند.

وی قبل از فینال "پاتوت تونگسالاب" از تایلند را 5 بر 3، "کریموف" از تاجیکستان را 10 بر 2، " لی لای از چین را 6 بر 2 و "جانگ کیونگ هون" از کره جنوبی را با نتیجه 4 بر یک شکست داده بود.

کاروان ورزشی ایران در روز پنجم شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دوازده مدال کسب کرده بود که همه آنها نقره و برنز بودند و مدال نصرآزادانی نخستین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان در این رقابتهاست.