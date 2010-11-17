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۲۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

طلسم بی طلایی کاروان ورزش ایران شکست/ نصرآزادانی قهرمان آسیا شد

طلسم بی طلایی کاروان ورزش ایران شکست/ نصرآزادانی قهرمان آسیا شد

پس از گذشت پنج روز از شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی سرانجام علیرضا نصر‌آزادانی تکواندوکار وزن پنجم تیم ملی ایران موفق شد با پیروزی در دیدار فینال رقابتهای تکواندو، طلسم بی طلایی کاروان ورزشی ایران را بشکند و صاحب گردن آویز طلا شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو چین، علیرضا نصر آزادانی نمانیده وزن پنجم تیم تکواندو ایران که با قدرت کار خود را در بازیهای آسیایی آغاز کرده بود تا دیدار پایانی با همان قدرت پیش برود. وی در بازی نهایی موفق شد "دیمیتری کیم" از ازبکستان را با نتیجه 11 بر 2 شکست دهد و اولین مدال طلا را به کاروان ورزشی ایران هدیه کند.

وی قبل از فینال "پاتوت تونگسالاب" از تایلند را 5 بر 3، "کریموف" از تاجیکستان را 10 بر 2، " لی لای از چین را 6 بر 2 و "جانگ کیونگ هون" از کره جنوبی را با نتیجه 4 بر یک شکست داده بود.

کاروان ورزشی ایران در روز پنجم شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دوازده مدال کسب کرده بود که همه آنها نقره و برنز بودند و مدال نصرآزادانی نخستین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان در این رقابتهاست.

کد مطلب 1193578

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