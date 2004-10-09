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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۳:۵۸

در چهل و هفتمين جلسه نقد كتاب دفاع مقدس

زمين سوخته " احمـد محمـود " به نقد كشيده مي شود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : در چهل و هفتمين جلسه نقد كتاب دفاع مقدس ، رمان زمين سوخته " احمـد محمـود " به نقد كشيده مي شود.

به گزارش خبرنگار ادبي مهر ، در اين جلسه كه به همت معاونت ادبيات و انتشارات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و دفتر آفرينش هاي ادبي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي برگزار مي شود ، جمعي از نويسندگان و صاحبنظران حوزه ادبيات داستاني ، كتاب فوق الذكر را مورد نقد و بررسي قرار مي دهند .
اين گزارش حاكي است كه مديريت جلسه چهل و هفتم بر عهده امير حسين فردي - مدير مسئول مجله " كيهان بچه ها " است. اين جلسه از ساعت 15 در تالار شماره 2 انديشه برگزار مي شود.

کد مطلب 119358

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