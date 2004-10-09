پتانسيلي كه بايد صرف رشد جوانان شود صرف هزينه هاي مي شود كه فقط بدخواهان ايران انتظار آن رامي كشند

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري مهر- در ادامه اين نامه آمده است : متأسفانه در حالي كه دولت و مجلس محترم به فضايي آرام و فارغ از هر گونه تنش براي توجه به خواسته هاي مردم احتياج دارد ، بحث زود هنگام تعيين كانديداي رياست جمهوري متأسفانه از سوي احزاب و گروههاي سياسي از چپ و راست مطرح ميشود.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است : حدود 4 ماه از تشكيل مجلس هفتم ميگذرد ، اما متأسفانه حركت جدي و ملموس از سوي مجلس قابل رويت نيست ، از طرفي هم تمامي احزاب و گروههاي سياسي با شدت و ضعف بر مجلس هفتم تأثيرگذار هستند ، اما از اين قدرت تأثيرگذاري خود در مجلس در جهت ايجاد وحدت استفاده نمي نمايند ، احزاب وگروههايي كه شعار حضور پر شور و مشاركت بالا و فعال مردم در انتخابات راسر مي دهند ، بايد بدانند بدون كمك و تلاش در جهت توفيق مجلس نميتوانند حضوري جدي مردم را در صحنه مطالبه نمايند . متأسفانه احزاب و گروههاي سياسي وقتي دچار ضعف تئوريك ميشوند ، به طرح مباحثي ميپردازند كه درحاشيه قرار داشته و در اولويت مشكلات مردم قرار ندارد.
بنا براين گزارش اين نامه با بيان اين مطلب كه برخي احزاب و گروه هاي سياسي به دانشجو و تشكلهاي دانشجويي با ديد پادويي و پياده نظام مي نگريستند و همين نگاه ابزاري به دانشجو بود كه واقعه هاي دلخراشي چون 18 تير 78 و برخي آشوب هاي خياباني سالهاي گذشته را موجب شد ، آمده است : حتي با وجود اين گونه تجربيات آن احزاب و گروه هاي سياسي نگاه ابزاري خود به دانشجو را حفظ نموده و بنا دارند با فشار بر آن مطلع و مصالح خود در انتخابات رياست جمهوري را به وسيله اين قشر فرهيخته به پيش ببرند . زهي خيال باطل ! دانشجو را نبايد كودن و نادان تصور كرد كه چرا كه دانشجو داراي حافظه تاريخي است و حوادث گذشته را به روشني در حافظه نگاه داشته است .
دانشجويان اين بار جز به حضور پرشور و فعالانه در انتخابات نميانديشند و با حمايت افكار عمومي، شما دبيران كل احزاب را به ارايه برنامه براي انتخابات وادار خواهند كرد.
در ادامه اين نامه تأكيد شده است : مجمع دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي (شهيد بهشتي (ره)) معيارهايي را براي حمايت از كانديداي رياست جمهوري مد نظر دارد كه در ذيل به برخي از آن ها اشاره ميشود كه اميدواريم مورد توجه احزاب و گروه هاي سياسي قرار گيرد:
1-داشتن برنامه : از مهم ترين مقولههايي است كه در كيفي شدن فضاي انتخابات بسيار موثر خواهد بود.
2-جوانگرايي و گردش نخبگان : متاسفانه كشورمان در عرصه اجرايي محل تاخت و تاز عده معدودي از مديران اجرايي است كه تاكنون كمتر برنامههاي نويني از آنها ديده شده ، اكنون لازم است اين حلقه شكسته شده و شاهد ورود نيروهاي جوان و كارآمد به عرصه اجرايي كشور باشيم ، جوانگرايي در انتخاب كانديداي رياست جمهوري موجب خواهد شد توان مضاعفي در پرتو افكار و ايدههايي جديد به اداره كشور تزريق شود.
3-رجايي گونه بودن : هر چه زمان بيشتر ميگذرد ، اشكالات و ناتواناييهاي كه در دولت وجود دارد مردم را به اين نتيجه مي رساند كه فردي هم چون شهيد رجايي ميبايد ، متولي امور اجرايي كشور باشد . كانديداي رياست جمهوري بايد مانند شهيد رجايي در عين ساده زيستي ، اعتقاد به تحقق عدالت اجتماعي توسعه همه جانبه ، قاطعيت در عمل و توان ، نقد دولتهاي گذشته و... را نيز مد نظر داشته باشد.
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