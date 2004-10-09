پتانسيلي كه بايد صرف رشد جوانان شود صرف هزينه هاي مي شود كه فقط بدخواهان ايران انتظار آن رامي كشند

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري مهر- در ادامه اين نامه آمده است : متأسفانه در حالي كه دولت و مجلس محترم به فضايي آرام و فارغ از هر گونه تنش براي توجه به خواسته هاي مردم احتياج دارد ، بحث زود هنگام تعيين كانديداي رياست جمهوري متأسفانه از سوي احزاب و گروه‌‏هاي سياسي از چپ و راست مطرح مي‌‏شود.

در بخش ديگري از اين نامه آمده است : حدود 4 ماه از تشكيل مجلس هفتم مي‌‏گذرد ، اما متأسفانه حركت جدي و ملموس از سوي مجلس قابل رويت نيست ، از طرفي هم تمامي احزاب و گروه‌‏هاي سياسي با شدت و ضعف بر مجلس هفتم تأثيرگذار هستند ، اما از اين قدرت تأثيرگذاري خود در مجلس در جهت ايجاد وحدت استفاده نمي نمايند ، احزاب وگروه‌‏هايي كه شعار حضور پر شور و مشاركت بالا و فعال مردم در انتخابات راسر مي دهند ، بايد بدانند بدون كمك و تلاش در جهت توفيق مجلس نمي‌‏توانند حضوري جدي مردم را در صحنه مطالبه نمايند . متأسفانه احزاب و گروه‌‏هاي سياسي وقتي دچار ضعف تئوريك مي‌‏شوند ، به طرح مباحثي مي‌‏پردازند كه درحاشيه قرار داشته و در اولويت مشكلات مردم قرار ندارد.

بنا براين گزارش اين نامه با بيان اين مطلب كه برخي احزاب و گروه هاي سياسي به دانشجو و تشكل‌‏هاي دانشجويي با ديد پادويي و پياده نظام مي نگريستند و همين نگاه ابزاري به دانشجو بود كه واقعه هاي دلخراشي چون 18 تير 78 و برخي آشوب هاي خياباني سال‌‏هاي گذشته را موجب شد ، آمده است : حتي با وجود اين گونه تجربيات آن احزاب و گروه هاي سياسي نگاه ابزاري خود به دانشجو را حفظ نموده و بنا دارند با فشار بر آن مطلع و مصالح خود در انتخابات رياست جمهوري را به وسيله اين قشر فرهيخته به پيش ببرند . زهي خيال باطل ! دانشجو را نبايد كودن و نادان تصور كرد كه چرا كه دانشجو داراي حافظه تاريخي است و حوادث گذشته را به روشني در حافظه نگاه داشته است .

دانشجويان اين بار جز به حضور پرشور و فعالانه در انتخابات نمي‌‏انديشند و با حمايت افكار عمومي، شما دبيران كل احزاب را به ارايه برنامه براي انتخابات وادار خواهند كرد.

در ادامه اين نامه تأكيد شده است : مجمع دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي (شهيد بهشتي (ره)) معيارهايي را براي حمايت از كانديداي رياست جمهوري مد نظر دارد كه در ذيل به برخي از آن ها اشاره مي‌‏شود كه اميدواريم مورد توجه احزاب و گروه هاي سياسي قرار گيرد:

1-داشتن برنامه : از مهم ترين مقوله‌‏هايي است كه در كيفي شدن فضاي انتخابات بسيار موثر خواهد بود.

2-جوانگرايي و گردش نخبگان : متاسفانه كشورمان در عرصه اجرايي محل تاخت و تاز عده معدودي از مديران اجرايي است كه تاكنون كمتر برنامه‌‏هاي نويني از آنها ديده شده ، اكنون لازم است اين حلقه شكسته شده و شاهد ورود نيروهاي جوان و كارآمد به عرصه اجرايي كشور باشيم ، جوانگرايي در انتخاب كانديداي رياست جمهوري موجب خواهد شد توان مضاعفي در پرتو افكار و ايده‌‏هايي جديد به اداره كشور تزريق شود.

3-رجايي گونه بودن : هر چه زمان بيشتر مي‌‏گذرد ، اشكالات و ناتوانايي‌‏هاي كه در دولت وجود دارد مردم را به اين نتيجه مي رساند كه فردي هم چون شهيد رجايي مي‌‏بايد ، متولي امور اجرايي كشور باشد . كانديداي رياست جمهوري بايد مانند شهيد رجايي در عين ساده زيستي ، اعتقاد به تحقق عدالت اجتماعي توسعه همه جانبه ، قاطعيت در عمل و توان ، نقد دولت‌‏هاي گذشته و... را نيز مد نظر داشته باشد.



