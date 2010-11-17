به گزارش خبرگزاری مهر، تیانهه از حداکثر سرعت 2.57 پتافلاب برخوردار است، سرعتی 50 درصد بیشتر از 1.76 پتافلاب ابررایانه جاگوار و به این شکل آمریکایی ها برای رسیدن به رتبه اول جهان در این زمینه بسیار مهم و حیاتی از کشور چین به شدت جا ماندند.

انتشار گزارشهای تایید نشده درباره برتری "تیانهه 1A" از اواخر ماه اکتبر آغاز شد و از آن زمان تا به حال هیچ ابررایانه دیگری نتوانسته خود را به سطح تیانهه رسانده و آن را از میدان به در کند. این ابررایانه که در مرکز ابررایانه ای ملی چین در "تیانژین" قرار گرفته است، بیشترین بخش قدرت پردازشگرانه خود را از تراشه هایی تامین می کند که معمولا در کارتهای گرافیک به کار گرفته می شوند. چینی ها قصد دارند از تیانهه برای پیش بینی آب و هوا و جستجوی میدانهای نفتی زیر آبی استفاده کنند.

از میان چهار ابررایانه برتر لیست جدید، سه ابررایانه از تراشه های کارت گرافیک استفاده می کنند و در مقابل ابررایانه جاگوار که تیانهه 1A با سرعت بالای خود آن را تا رتبه دوم به پایین کشانده است، بیشتر بر پایه CPU های سنتی فعال است.

هفت ابررایانه برتر لیست جدید از توانایی انجام یک پتافلاب محاسبات که با انجام هزار تریلیون محاسبه در ثانیه برابر است، برخوردارند. این لیست همچنین نشان می دهد آمریکا در رتبه بندی ابرقدرتهای رایانه ای جهان در حال تنزل است زیرا تنها پنج دستگاه از 10 دستگاه برتر به آمریکا تعلق دارد، در حالی که در 10 رتبه اول لیست سالهای گذشته نام این کشور نامی غالب به شمار می رفت.

با این حال آمریکا مقام خود را به عنوان کشور دارنده بیشترین ابررایانه های جهان همچنان حفظ کرده است و چین اکنون به مقاوم دوم دست پیدا کرده است، با این حال با توجه به اینکه آمریکا در میان 500 ابررایانه جهان 275 دستگاه داشته و چین توانسته تنها 42 ابررایانه خود را در این لیست بگنجاند، می توان گفت این کشور برای برتری یافتن کامل بر آمریکا هنوز راه درازی در پیش دارد.

جدول 10 ابرررایانه برتر جهان که طی هفته گذشته در قالب لیست جدید 500 ابررایانه برتر جهان منتشر شده، به شرح زیر است:

10 ابررایانه برتر جهان در سال 2010

کشور سرعت نام رتبه چین 2.57 پتافلاب Tianhe-1A 1 آمریکا 1.76 پتافلاب XT5 Jaguar 2 چین 1.27 پتافلاب Nebulae 3 ژاپن 1.19 پتافلاب Tsubame 2.0 4 آمریکا 1.05 پتافلاب XE6 Hopper 5 فرانسه 1.05 پتافلاب Tera 100 6 آمریکا 1.04 پتافلاب Roadrunner 7 آمریکا 0.83 پتافلاب Kraken XT5 8 آلمان 0.82 پتافلاب Jugene 9 آمریکا 0.81 پتافلاب Cielo 10

بر اساس گزارشی که چند ماه پیش در کنفرانس بین المللی ابررایانه ای 2010 در هامبورگ آلمان ارائه شد ابررایانه جاگوار در رتبه اول، ابررایانه Nebulae چین رتبه دوم، و ابررایانه رادرانر شرکت IBM رتبه سوم را به خود اختصاص داده بودند و تعداد مالکیت ابررایانه های آمریکا از 500 ابررایانه برتر جهان 282 دستگاه بود، اما همانطور که در لیست جدید دیده می شود، جاگوار از رتبه اول به دوم، Nebulae از رتبه دوم به سوم و رادرانر از رتبه سوم به هفتم تغییر مکان داده اند. همچنین تعداد ابررایانه های آمریکایی که در لیست برترینهای جهان جا گرفته اند از 282 به 275 ابررایانه کاهش پیدا کرده است.

ابررایانه ها امروز به حوزه ای فعال و رقابت خیز تبدیل شده اند و کشورهای زیادی تلاش دارند خود را هرچه سریعتر به این رقابت پرسرعت برسانند زیرا علاوه بر افزایش یافتن اعتبار ملی و قدرت فناوری، ابررایانه های قدرتمند می توانند توان عملیاتی محاسبات و مطالعات علمی کشورها را نیز به شکلی قابل توجه افزایش دهند.

ایران نیز قصد دارد پا به این میدان جهانی بگذارد و بر اساس آنچه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیکی عنوان کرد با اجرای طرح کلان تولید ابر رایانه ملی توسط محققان، ایران به جمع کشورهای دارای برترین ابر رایانه های دنیا می پیوندد و در لیست 500 ابر رایانه برتر جهان قرار خواهد گرفت.

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گزارش: سمیرا مصطفی نژاد