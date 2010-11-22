160 واحد صنعتی در فارس برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند

فاطمه رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز اظهارداشت: در بحث بسته های حمایتی اطلاع رسانی کامل صورت گرفته و صنعتگران طی مدت گذشته برای ثبت نام اقدامات لازم را انجام داده اند.

وی ادامه داد: در بحث هدمند کردن یارانه بسته های حمایتی تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده که در این خصوص صنعتگران می توانند برای بهسازی و نوسازی ماشین آلات خود اقدام کنند.

کارشناس صنایع و معادن فارس با بیان اینکه تا سقف 550 میلیون تسهیلات به طرحهای کوچک و متوسط داده می شود، افزود: تسهیلات نوسازی و تکمیل برای واحد های صنعتی کوچک و متوسط در نظر گرفته شده و واحدهای صنعتی می توانند در دو بخش از این اعتبارات استفاده کنند.

رضایی با بیان اینکه تسهیلات به صورت بلاعوض پرداخت می شود، تاکید کرد: صنایع بزرگ و سرمایه گذاریهای بلند مدت نیز شامل دریافت تسهیلات می شوند ولی باید توجه داشت که اینگونه تسهیلات به صورت بلاعوض نخواهد بود.