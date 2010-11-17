تجارب طولانی مبارزات ، جنگ هاو اجرای طرح های نظامی نشان می دهد چنانچه فرماندهان ،کارشناسان امور نظامی و مشاورین غیر نظامی از روی اندیشه و بکارگیری اصول و مبانی جغرافیای نظامی ، تجزیه و تحلیل مناسب را در هرگونه طرح ریزی نظامی مورد توجه قرار دهندبرنده جنگ هستند و بدون بهره گیری علمی از جغرافیای نظامی ،موفقیت های نظامی را میبایستی اتفاقی تلقی کرد.

در بررسی جغرافیای نظامی ایران ،رابطه بین ویژگیها و عوامل جغرافیایی سرزمین ایران با مسائل امنیت و دفاع از سرزمین مورد تاکید است و در هرنوع طرح ریزی امنیتی –دفاعی بایستی مورد توجه قرار گیرد.(1)

اهمیت شناخت محیط جغرافیایی آنقدر حائز اهمیت می باشد که ریشه تاریخی آن رادر جنگ احدو احاطه کامل پیامبر عظیم الشان اسلام(ص)بر منطقه جنگ نشان می دهد که ایشان با توجه به منطقه نبرد با گماردن تعدادی نگهبان) دیده بان)سمت نفوذ دشمن را از پشت کاملاً بست و درست زمانی که نیروهای اسلام رو به پیروزی بودند نگهبانان آن قسمت منطقه تحت مسئولیت را رها کرده و با عث شکست نیروهای اسلام شدند .

فرماندهی در میدان عملیات خود یک میدان دید عالی از اطلاعات و جزئیات دیده بانی را نیاز دارد که سریع ترین هواپیما به تنهایی قادر به فراهم کردن آن نخواهد بود مگر اطلاعات مکتسبه از دیده بانی هوایی بصری رادار (با برد زیاد)و اطلاعات مکتسبه ازدیده بانی های زمینی و هوایی با برد کوتاه (میدان دیدچشم یا با برد دوربین) .

در دیده بانی زمینی و در میدان های نبرد علی الخصوص جنگ تحمیلی شاهد بودیم که با وسایل جزئی که یک دیده بان زمینی در اختیار داشت (مانند قطب نما ،نقشه،بیسیم ،بادزن دیده بانی و وسایل انفرادی )موفق به کشف بسیاری ازنقاط حساس نیروی زمینی دشمن می شد و با دادن مختصات دقیق زمینه های انهدام آن اهداف را برای یگان های توپخانه آماده می کرد.

در دیده بانی با مقدورات هواپیماهای تجسسی که می تواند دیده بانی مداوم (مراقبت هوایی)،تجسس هدف،هدایت آتش،شناسائی ،بازرسی استتار ،عملیات مساحی و بالاخره استقرار واحدهای خودی را انجام دهد. این اندازه مقدورات معمولاً برای تامین احتیاجات دیده بانی یک لشگر کاملاً رضایت بخش می باشد اما در عین حال ممکن است برای تنظیم تیر ،ارزیابی هدف،تعیین میزان خسارات حاصله از عمل سلاح های با برد زیاد نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تمامی این موارد در رابطه با دیده بانی با هواپیما و دیده بان زمینی بود اما در عصر حاضر که عصرارتباطات و ماهواره می باشد شاید دیده بانی هوایی آنچنان که باید نمود نکند لیکن با تمامی این مستدلات دقت در کسب خبر حرف اول را می زند به همین دلیل نیز در کسب اطلاعات دقت مورد تاکید می باشد .

همانگونه که در ابتدا نیز عنوان شد کشور پهناور ایران با تنوع آب و هوایی و شرایط جغرافیایی و وجود سلسله کوههای البرز و زاگرس و مناطق کویری نشان از وجود خلاء هایی در پوشش هوایی بصری دارد بدین صورت که چه ازنظر زمینی و چه از نظر هوایی نفر و هواپیماها ی کوچک به راحتی می توانند از مرز عبور کرده و به محل هابی مورد نظر خود نزدیک شوند و جلوگیری از این امر ممکن نیست مگر با هوشیاری و دیده بانی صحیح و مداوم از کلیه مرزهای زمینی و هوایی جمهوری اسلامی ایران.

با شروع جنگ تحمیلی و با آگاهی از این معابر طبیعی و وجود معابر نفوذی ناشی از عوارض طبیعی میهن اسلامی ، بمنظور تامین پوشش هوائی کشور و کشف موقعیت هواپیماهای متخاصم در ارتفاع کم ،پست های دیده بانی در معابر و دهلیز های نفوذی، با امکانات موجود یگانها مستقر و عملیاتی گردیدند و توانستند در طول دفاع مقدس گزارش های عملیاتی فراوانی اعم از موقعیت هواپیماها و هلی کوپتر های خودی و دشمن،موقعیت و مسیر موشک های دور برد دشمن ،تحرکات شناور های دریائی دشمن،موقعیت هواپیماهای سانحه دیده ،تحرکات مذبوحانه گروهک ها در عملیات مرصاد را بموقع به مراکز عملیاتی مربوطه مخابره و نقش بسزائی در جنگ ایفاء و جایگاه خود را در شبکه عملیاتی و دفاعی کشور تثبیت کنند.

اولین پست های دیده بانی با اعزام تیمی ازبسیجیان پدافند نیروی هوایی در نوار مرزی جنوب کشور در اوائل سال 1364بررسی و شناسائی گردید که بهمان منظور تعدادی محل دیده بانی از ایستگاه حسینیه تا صالح آباد دهلران به فاصله 16 کیلومتری لجمن در عمق و 10کیلومتری در عرض به مرکزیت اهواز و دزفول انتخاب گردیدند .

استقرار دیده بان در محل های تعیین شده باگزارشات و اطلاعات مهمی که از تحرکات دشمن به مراکز فرماندهی مخابره می کردند باعث تحول چشمگیری در پدافندهوایی و قدرت جدیدی در شبکه یکپارچه پدافندی کشور گردیدند.

شروع تهاجمات هوایی دشمن به تاسیسات ، مناطق و منابع حیاتی کشور پروژه دیده بانی جهت استقرار کارکنان دیده بان در شهرهای بزرگ ایران(تهران،تبریز،شیراز،اصفهان)مطرح و شروع به فعالیت کرد که در این رابطه باتمهیدات با ارزش نظامی که از سوی فرماندهان پدافند گرفته شد محل های بسیاری شناسایی گردیده و پس از بررسی نقاط دیده بانی مناسب تعدادی پست در اطراف تهران پالایشگاه و پارچین به فواصل معین و تعیین شد

ضمناً تعدادی پست در غرب و جنوب تهران تعیین و شناسایی گردید.و همزمان تعدادی پست در اطراف اصفهان ، شیراز و تبریز بررسی و شناسایی شدند. دیده بانان که همگی از سربازان غیور دوران جنگ بودند به مناطق مورد بحث اعزام گردیدند ارتباط پست ها توسط بیسیم های موجوددر پدافند برقرار می شد و با کمترین امکانات بیشترین بازدهی را از خود نشان دادند.

نیمه شعبان سال 1367و سقوط کرکس سیاه با گزارش دیده بانان هوشیار پدافند هوایی

ساعت دو بعد از ظهر روز 14 فروردین سال 1367مصادف با عید نیمه شعبان را نشان می داد دو فروند هواپیما ی مهاجم بعثی در حال نزدیک شدن به نیروگاه اصفهان بودند پست های دیده بانی منطقه اصفهان لحظه به لحظه موقعیت هواپیماها را به پست فرماندهی اطلاع می دادند اولین پیام از پست دیده بانی گردنه رخ در منطقه شهرکرد مخابره گردید سرباز دیده بان با مشاهده هواپیماهای متجاوز عراقی با دقت و سرعت پیام را به پست فرماندهی اعلام کرد وبا دریافت این خبر بلافاصله آژیر وضعیت قرمز در منطقه پالایشگاه و نیروگاه اصفهان بصدا درآمد.و دستور آمادگی به کلیه جنگ افزارها صادر شد مواضع مستقر در نیروگاه نیز بلافاصله با روشن نمودن سامانه های الکترونیکی بخصوص سامانه اسکایگارد که همیشه در مدار عملیاتی قرار داشت بدقت منطقه را کاوش می کرد .

همه جنگ افزارهای 23م م و 35م م و اسکایگارد آماده بودند با آتش پرچم خود از میهمانان ناخواسته آنطور که شایسته است پذیرایی نمایند .

هواپیمای میراژ ساخت کشور فرانسه با هزار کیلوگرم بمب ضلع جنوب و جنوب شرق اصفهان را دور زده و حدوداً از سمت پایگاه هشتم شکاری و از روی منطقه شاهین شهر اصفهان به قصد حمله به پا لایشگاه و نیروگاه اصفهان در پرواز بودند ،پست های دیده بانی در منطقه نیز لحظه به لحظه یکی پس از دیگری موقعیت جدید آنها را به پست فرماندهی اعلام می کردند تا اینکه پس از چند دقیقه اولین موضع جنگ افزار 23م م مستقر در منطقه شاهین شهر (رینگ سوم)که در فاصله 30کیلومتری نیروگاه قرار داشت با مشاهده هواپیماهای متجاوز عراقی با گلوله های سرخ و آتشین خود به استقبال آنها رفتند و با هر رگبار آتش آنها آماجی از گلوله ها بسوی هواپیماها شلیک می شد.و در پی آن مواضع اورلیکن و اسکایگارد و در نهایت کلیه مواضع مستقر در سمت حمله با مشاهده هدف به سوی آنها آتش گشودند .

شاید خلبانان هواپیماهای متجاوز عراقی انتظار چنین آمادگی را از مواضع پدافند هوایی نداشتند و به خیال خام خود آمده و با طرح چنین حمله ای از نظر سوخت و برق در سطح کشور مشکل ایجاد کنند و حال آنکه کارکنان غیور و تیز بین پدافند هوایی با هوشیاری و دقت عمل خود هواپیماها را با جهنمی از آتش و گلوله روبرو کردند و از هر سوی مواضع پدافندی آماجی از گلوله به سوی هواپیماهای عراقی شلیک می شد و آنان که از دور نظاره گر چنین نبرد قهرمانانه ای بودند تصور می کردند که مواضع پدافندی برای سرنگون ساختن هواپیما به رقلبت پرداخته و گوی سبقت را از یکدیگر می ربودند.و آتش خشم امتی بپا خواسته را روانه هواپیماهای دشمن می کردند تا اینکه بلاخره گویی تیر خلاص شلیک گردید و اولین هواپیما که لیدر دسته پروازی بود مورد اصابت قرار گرفت و در هوا مشتعل گردید و هر رگبار آتشی که از سوی مواضع بسوی هدف شلیک می شد بخشی از هواپیما در فضا متلاشی و به زمین سقوط می کرد پس از چند ثانیه درگیری خلبان هواپیما که قدرت کنترل هواپیما را از دست داده بود بناچار هواپیما را ترک کرده و با چتر نجات فرود آمد و هواپیمای منهدم شده در یکی از مخازن پالایشگاه سقوط کرد و و با اصابت آن به زمین دود و آتش منطقه را فرا گرفت .

فرمانده یکی از مواضع اسکایگارد که خلبان عراقی در آن فرود و به اسارت در آمده بود با افتخار و از طریق بیسیم اعلام کرد”لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم”و خبر آن را باطلاع همگان در منطقه رساند و رگبار آتش بر روی هواپیمای دوم ادامه یافت و پس از اصابت به آن هواپیمای مذکور در خاک عراق سقوط کرده که بعدها مورد تائید قرار گرفت.

با دریافت این خبر غرور آفرین بانگ تکبیر فضای پالایشگاه اصفهان را در ساعت 02/14نیمه شعبان سال 67 عطر آگین کرد و این عیدی بزرگی بود که در این روز عزیز پدافندیان قهرمان به ملت عزیز وامام امت(ره) تقدیم کردند.

این برگ زرین و افتخار آمیز در دفتر دلهای عاشقان امام و انقلاب ثبت شد و همین خاطره زیبا نشان از اهمیت دیده بانی در رزم پدافند را دارد که چنانچه دیده بانان در مخابره خبر خود اهمال می کردند شاید یگان های زمین بهوا دیرتر در جریان ورود هواپیماها قرار می گرفتند و پیامد های آن مشخص نبود.

پس از پایان جنگ تحمیلی و استمرار تحرکات و تهدیدات دشمنان اسلام در کشور های همسایه و اقدامات خصمانه علیه کشور جمهوری اسلامی ایران ، تداوم استقرار پست های قبلی و استقرار های بعدی به منظور پوشش هوایی بهترو اجرای طرح جامع دیده بانی، سرلوحه برنامه های عملیاتی ستاد پدافند هوایی نهاجا قرار گرفت.



سرهنگ علی اصغر جمالی