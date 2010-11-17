مذاکرات تل آویو و قاهره برای احداث دیوار حائل توسط مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "ایوب قرا" معاون وزیر توسعه نقب و الجلیل رژیم صهیونیستی با "ولید الشریف" کنسول مصر در شهر اشغالی "ام الرشراش" دیدار و درباره طرح احداث دیوار جدید حائل در بخش هایی از مرز مصر و فلسطین اشغالی رایزنی کرد.

این طرح با هدف جلوگیری از ورود غیر قانونی به سرزمین های اشغالی اجرا خواهد شد. ایوب قرا در این دیدار حمایت خود را از اجرای طرح فوق که قرار است به زودی آغاز شود اعلام کرد.

قرا در عین حال اذعان کرد که اجرای این طرح به صنعت گردشگری در صحرای سینا ضرر خواهد رساند.