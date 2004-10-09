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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۵۸

مسوول ستاد انتخاباتي يونس قانوني در تهران در گفتگوي تلفني با مهر :‌

درپي تقلب گسترده در انتخابات در ايران و افغانستان آن را تحريم كرديم

مسوول ستاد انتخاباتي يونس قانوني نامزد رياست جمهوري افغانستان در تهران با اعلام تحريم انتخابات توسط اين ستاد در ايران از تقلب گسترده در انتخابات در افغانستان و ايران به شدت انتقاد كرد .

محمد امين خرمجي در گفتگوي تلفني با خبرنگار سياسي مهر ، بابيان اينكه تحريم انتخابات  از سوي يونس قانوني و 14 نامزد ديگر انتخابات افغانستان ازاين كشور به ستاد هاي انتخاباتي در تهران اعلام شده است گفت :‌علي رغم تذكر اين ستادها ، اسامي كانديداهاي منصرف شده همچنان در راي گيري شركت داده ميشود . 

وي تعداد واجدين شرايط راي دادن در ايران را 600هزار نفر اعلام كرد و گفت: اين درحالي است كه تا ساعت 15 حدود 11هزار تعرفه مصرف شده است .

به گفته وي درافغانستان نيز با وجود 10 ميليون نفر واجد شرايط راي  دادن 21 ميليون راي به صندوقها ريخته شده است .

کد مطلب 119368

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