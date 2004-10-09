درپي تقلب گسترده در انتخابات در ايران و افغانستان آن را تحريم كرديم

محمد امين خرمجي در گفتگوي تلفني با خبرنگار سياسي مهر ، بابيان اينكه تحريم انتخابات از سوي يونس قانوني و 14 نامزد ديگر انتخابات افغانستان ازاين كشور به ستاد هاي انتخاباتي در تهران اعلام شده است گفت :‌علي رغم تذكر اين ستادها ، اسامي كانديداهاي منصرف شده همچنان در راي گيري شركت داده ميشود .



وي تعداد واجدين شرايط راي دادن در ايران را 600هزار نفر اعلام كرد و گفت: اين درحالي است كه تا ساعت 15 حدود 11هزار تعرفه مصرف شده است .

به گفته وي درافغانستان نيز با وجود 10 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن 21 ميليون راي به صندوقها ريخته شده است .