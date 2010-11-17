تایلند دلال اسلحه را تحویل آمریکا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بانکوک، این تبعه 43 ساله روس که "ویکتور بوت" نام دارد پس از یک ماه کشمکش حقوقی بین آمریکا و روسیه، روز سه شنبه از زندانی در بانکوک روانه فرودگاه و با یک هواپیمای اختصاصی راهی نیویورک شد.

پیشتر اعلام شده بود که دادستانی آمریکا بوت را متهم به فروش اسلحه برای دامن زدن به آتش جنگ در آفریقا، جنوب آمریکا و خاورمیانه کرده است اما دولت روسیه با رد این اتهامات تحویل این خلبان نیروی هوایی روسیه به آمریکا را غیرقانونی دانست و اعلام کرد این استرداد نتیجه فشارهای سیاسی آمریکا بر دولت تایلند بوده است.

پلیس تایلند در سال 2008 براساس گزارش ماموران دولت آمریکا ویکتور بوت را به هنگام فروش اسلحه به نمایندگان شورشیان فارک کلمبیا در خاک تایلند بازداشت و روانه زندان کرد.

روسیه استرداد بوت به آمریکا را از لحاظ حقوقی توجیه ناپذیر می داند و وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرده است که دولت تایلند تحت فشار سیاسی با این استرداد موافقت کرده است.