تصاویر طرح شهر زیستی زیر یخهای سیبری

به گزارش خبرگزاری مهر، این شهر زیرزمینی با گنجایش 100 هزار نفر در اعماق سیبری ساخته خواهد شد در محل ساخت این شهر کاملا زیستی تا چند سال قبل یک معدن الماس وجود داشت.

این پروژه که "شهر زیستی 2020" (Eco-City 2020) نام دارد درحال حاضر در فاز طراحی قرار دارد و هنوز هیچ تاریخ مشخصی برای آغاز اجرای پروژه آن اعلام نشده است.

تصاویر رایانه ای نشان می دهند که "شهر زیستی 2020" یک شهر عمودی خواهد بود که با یک سقف گنبدی کاملا شیشه ای پوشانده شده است به این ترتیب از ورود آب و هوای بسیار سرد منطقه به داخل شهر جلوگیری می شود.

طراحان روسی شرکت Ab Elis که این شهر را طراحی کرده اند نشان داده اند که زندگی این جامعه زیرزمینی در سه بخشی که به صورت عمودی توسعه یافته اند امکانپذیر خواهد بود.

به طوریکه کارخانجات، جنگلها و زمینهای کشاورزی در بالاترین طبقه شهر و فضاهای اجتماعی و مسکونی در طبقه میانی ساخته می شوند.

این شهر می تواند تا عمق 525 متری زیر زمین با قطر هزار و 200 متر امتداد داشته باشد. سقف شیشه ای کشیده شده بر روی این شهر مجهز به پانلهای فتوولتائیکی است که می توانند انرژی داخلی را تامین کرده و نور را به داخل شهر فیلتر کنند.

براساس گزارش کورییره دلا سرا، این معدن که رسما در سال 2001 تعطیل شد دومین گودال حفاری شده بزرگ در دنیا است.

بزرگترین حفره دنیا مربوط به یک غار مس در ایالت یوتاه آمریکا است.

این معدن در جمهوری سیبریایی "سخا" قرار دارد. هرچند در زمستانهای این منطقه دما به 25 درجه سانتیگراد زیر صفر می رسد اما شرکت "آلروزا" با همکاری دولت روسیه با استخراج الماس از این معدن، 40 درصد از نیاز جهانی را تولید می کرد.