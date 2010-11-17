دوچرخه سواران کرمانی معترض به قرآن سوزی وارد اردبیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این ورزشکاران کرمانی در اعتراض به اهانت و رفتار ناپسند قرآن سوزی در برخی از کشورهای غربی، تور دوچرخه سواری خود به سراسر کشور را از کرمان آغاز کرده اند.

این گروه پس از عبور از استانهای غربی کشور امروز وارد اردبیل شدند و با حضور در استانداری با سید حسین صابری استاندار اربیل دیدار و گفتگو کردند.

استاندار اردبیل در این دیدار صمیمی، روحیه جوانان مؤمن و متعهد کشور در صیانت از ارزشهای اسلامی و دینی بویژه در حوادث غیر اخلاقی و ضد دینی اهانت به قرآن از سوی برخی کشورها را قابل ستایش و تقدیر دانست.

سید حسین صابری خاطر نشان کرد: بر هر فرد مسلمان و علاقه مند به قرآن کریم وظیفه شرعی است تا با هر طریق ممکن، مراتب انزجار خود از رفتار معاندان با این کتاب الهی را به صورت علنی و آشکار ابراز کند.

وی حرکت و نفس عمل دوچرخه سواران کرمانی را به مثابه جهاد در راه خدا عنوان کرد و افزود: محکومیت سراسری و جهانی این عمل ننگین نشان داد که حفظ و پاسداشت اخلاق، ارزشها و حقوق بشر و نیز احترام به عقاید و آزادی بیان و اندیشه در همه جوامع انسانی ضروری است.

استاندار اردبیل در پایان اهانت به قرآن را نشانگر عمق انحطاط فرهنگی جامعه مدعی مدرنیت دانست و ابراز داشت: بی شک نگاه‌ های افراط‌گرایانه و غیر عقلایی کشورهای غربی، جهان را با آشوبها و بحرانهایی مواجه خواهد ساخت که عواقب وخیم آن گریبان تمام کشورها را خواهد گرفت.