حیات وحش بهرام گور سرشماری شدند

حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: سرشماری پائیزه این منطقه از بیست و دوم آبان ماه آغاز شد.

وی افزود: سرشماری حیات وحش منطقه حفاظت شده بهرام گور توسط 24 نفر از کارشناسان محیط زیست طبیعی و ماموران گارد اجرایی محیط زیست استان فارس و با هدف برآورد میزان زاد و ولد جمعیت حیات وحش این استان، بررسی عوامل تهدید و نقاط قوت مناطق حفاظت شده انجام شد.

رئیس اداره محیط زیست نی ریز با بیان اینکه این ماموران هر کدام سرشماری در یک منطقه را برعهده داشتند، افزود: در این راستا ماموران با دوربین مناطق حوزه خود را کنترل و در لیست خود نوع و جنسیت حیات وحش را ذکر کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله پستانداران منطقه بهرام گور سرشماری شدند، اضافه کرد: در این چهار روز هزار مورد از حیات وحش منطقه سرشماری شده که از این تعداد 413 کله بز، 243 قوچ و میش، 329 گورخر و 15 جبیر بوده است.

ابراهیمی با بیان اینکه خشکسالی طی چند سال مشکلات زیادی را برای حیات وحش استان فارس و منطقه بهرام گور به وجود آورده، تصریح کرد: به رغم وقوع خشکسالی و نبود علوفه کافی برای حیات وحش آمار گورخرهای این منطقه نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته است.

وی افزود: به دلیل خشکسالی و نبود علوفه کافی، زایش در سه مورد از حیات وحش شامل کله بز، قوچ و میش کاهش یافته بنابراین آمار این سه جمعیت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

آزادسازی هشت هوبره در بهرام گور

رئیس اداره محیط زیست نی ریز در بخش دیگری از سخنان خود از رهاسازی تعدادی پرنده در منطقه حفاظت شده بهرام گور خبر داد و افزود: سه پرنده دلیجه و یک مورد بالابان توسط ماموران محیط زیست استان فارس در منطقه حفاظت شده بهرام گور رها سازی شدند.

وی ادامه داد: همچنین هشت هوبره که از شکارچیان غیرمجاز کشف شده بود پس از طی شدن مراحل قانونی در این منطقه حفاظت شده رها شدند.

منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق استان فارس و شمال شرقی شهرستان نی ریز قرار دارد و وسعت این منطقه 40 هزار و 800 هکتار و ارتفاع بلندترین نقطه آن دو هزار و 787 متر بوده و دارای آب و هوای گرم و خشک و بارندگی حدود 200 میلی متر است.

این محدوده از سال 1351 با عنوان منطقه حفاظت شده "بهرام گور" تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس قرار گرفته است. منطقه حفاظت شده بهرام گور تنها منطقه در کشور است که جمعیت قابل ملاحظه و پویایی از گورخر ایرانی را در خود جای داده است.

حضور دیگر گونه های ارزشمند نظیر جبیر، گربه کاراکال، زاغ بور، هوبره، و... ارزش اکولوژیکی این زیستگاه پهناور را دو چندان می کند و تماشای حیات وحش به خصوص گونه های در معرض تهدیدی نظیر گورخر ایرانی، هوبره و زاغ بور در این منطقه به سادگی امکان پذیر است.