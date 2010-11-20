حیات وحش فارس حتی به یاری شکارچیان نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، همواره به غیر از دلایل طبیعی، ازجمله عواملی که حیات یک عرصه زیست محیطی و حیات وحش را تهدید می کند عوامل انسانی است. این عوامل انسانی گاه در بخش حفر چاه های بی رویه و غیر مجاز در جوار دریاچه ها، تجاوز به حریم زیست بومها و... نمایان می شود و گاه در قالب شکار حیات وحش، گونه های مختلف جانوری و حیوانی را به خطر می اندازد.

در این راستا یکی از اقداماتی که می تواند در حوزه عوامل انسانی موثر واقع شود نشست با شکارچیان و تشریح وضعیت عرصه های زیست محیطی و زیستمندان موجود در مناطق مختلف است که در این خصوص محیط زیست شهرستان کازرون مبادرت به برپایی چنین نشستی کرد.

در این رابطه رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون در خصوص برگزاری نشست مسئولین این اداره با شکارچیان به خبرنگار مهر در شیراز گفت: با توجه به افزایش شکار حیات وحش به خصوص پرنده حمایت شده "دراج" توسط افراد متخلف برگزاری این نشست در دستور کار قرار گرفت تا راهکارهایی برای حفاظت از حیات وحش در نظر گرفته شود.

جمال خداپرست با بیان اینکه این امر برای اولین بار در استان فارس انجام شد، افزود: در حال حاضر استان فارس با یک بحران اساسی در رابطه با حیات وحش روبه روست و برای احیای حیات وحش راهی به غیر از فرهنگ سازی وجود ندارد به همین دلیل برای این کار از شکارچیان درخواست کمک کردیم.

وی با اشاره به افزایش بی رویه شکار حیات وحش در کازرون گفت: در این نشست 70 نفر شکارچی در جلسه حاضر شده که در ابتدای جلسه یک پرسشنامه هایی با محتوای اینکه چه پیشنهادی برای بهتر شدن وضعیت حیات وحش دارید یا هدفتان از شکار چیست و اینکه حاضرید چه کاری را جایگزین شکار کنید به آنها داده شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون ادامه داد: در جلسه با شکارچیان از آنها کمک خواستیم که برای حمایت از حیات وحش با محیط زیست همکاری کنند که در این راستا نیز پیشنهادات خوبی ارائه شد.

دریاچه خشک شده پریشان

خداپرست با بیان اینکه مقرر شد که این جلسات هر فصل برگزار شود، تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد که تورهایی برای بازدید از رودخانه های نابود شده استان گذاشته شود و علاوه بر این برنامه های تفریحی ماهیگیری نیز برای شکارچیان در نظر گرفته شود.

وی یکی دیگر از برنامه های این نشست را ایجاد کانون برای شکارچیان شهرستان کازرون دانست و اضافه کرد: یکی دیگر از مواردی که در این جلسه مطرح شد هماهنگی با آموزش و پرورش کازرون به منظور بردن حیوانات زنده از قبیل کبک، قوچ و... به مدارس بود تا دانش آوزان از سنین پایین یاد بگیرند که از حیات وحش حفاظت کنند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نگران کننده دریاچه پریشان گفت: وضعیت بحران برای دریاچه ها زمانی به کار برده می شود که دریاچه بی آب باشد اما کار دریاچه پریشان از بحران فراتر رفته و وضعیت این دریاچه نگران کننده است.

وی ادامه داد: خشکسالیهای گذشته در خشک شدن دریاچه های استان فارس و پریشان تاثیر گذاشته اما دلیل اساسی خشک شدن پریشان مربوط به عوامل انسانی و باید گفت که نقش عوامل انسانی در نابودی دریاچه بی تاثیر نیست.

خداپرست با اشاره به ادامه خشکسالی در استان فارس گفت: پس از خشکی دریاچه پریشان چشمه "بنگ" تنها چشمه ای بود که در تالاب وجود داشت زیرا 10 چشمه دیگر دریاچه خشک شدند که این چشمه نیز به دلیل عدم نزول باران در خطر خشکی قرار دارد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تخصیص اعتبار از سوی مسئولین برای احیای دریاچه پریشان شد و گفت: برای احیای دریاچه پریشان 1.5 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تحقق این امر با پرآب کردن دریاچه می توان از نابودی کامل آن جلوگیری کرد زیرا در اطراف دریاچه مسیرهای سیلاب وجود دارد که می شود با هدایت آن دریاچه را پرآب کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته برای انجام این امر باید کارهای تحقیقاتی نیز انجام شود.