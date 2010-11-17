به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، " وی جن دونگ " پس از موفقیت تیم ملی ووشو ایران و کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا گفت: برای یک تا دو مدال طلا برنامه ریزی کرده بودیم اما کسب سه طلا برایمان قابل پیش بینی نبود.

سرمربی تیم ملی ووشو ایران ادامه داد: همه ملی پوشان خیلی خوب کار کردند و توانستند به انچه استحقاقش را داشتند دست پیدا کنند و عنوان نایب قهرمانی آسیا را نصیب خود کنند.

وی با بیان اینکه قراردادش با فدراسیون ووشو ایران به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: من از سات 2008 سرمربی تیم ملی ووشو ایران هستم و در پایان بازیهای آسیایی قراردادم تمام می شود. باید در این مورد با مسئولان فدراسیون گفتگو کنم.

این مربی چینی در پاسخ به این پرسش که کدام مدال برای شما ارزشمندتر بود، گفت: من برای همه مدال هایمان ارزش اقئل هستم و از همه ورزشکاران تشکر می کنم که تلاش کردند و به این موفقیت بزرگ دست پیدا کردند.

تیم ملی ووشو ایران که با 9 ورزشکار در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی شرکت کرده بود با کسب سه مدال طلا و سه برنز به عنوان نایب قهرمانی آسیا دست پیدا کرد.