پیروزی عالمیان و باخت نوروزی/ عالمیان به مرحله یک هشتم نهایی رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در مسابقات امروز نوشاد عالمیان که در مرحله اول به قرعه استراحت خورده بود در دور دوم برابر نماینده چین تایپه با نتیجه 4 بر یک به پیروزی رسید و موفق به راهیابی به جمع 16 ورزشکار برتر و مرحله یک هشتم نهایی شد.

پینگ پنگ باز کشورمان فردا در جدول یک هشتم نهایی با نماینده کشور میزبان مسابقه می دهد. افشین نوروزی هم در دومین بازی خود در این رقابت ها برابر نماینده کره شمالی با نتیجه 2 بر 4 باخت و از صعود به مرحله یک هشتم نهایی بازماند. نوروزی در بازی اول خود موفق به شکست بازیکن تاجیکستان شده بود.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.