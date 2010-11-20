به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مقدمه‌ای است بر نظریه‌هایی که درباره فیلم در جهان مطرح است و به بحث‌هایی چون پدران نظریه فیلم، ماهیت سینما، فرمالیسم روسی و مکتب باختین، مکتب فرانکفورت، موج نگره مؤلف، مساله زبان فیلم، ورود فمینیسم، زایش تماشاگر، بوطیقا و سیاست پست‌مدرن و... پرداخته است.

کتاب "مقدمه‌ای بر نظریه فیلم" تاریخی تحلیلی از نظریه فیلم در سده سینما عرضه می‌کند. کتاب حاضر از نظریه‌پردازان سینمای صامت، همچون ویچل لیندسی و هوگو مانستربرگ، شروع می‌کند و تا آخر دگرگونی‌های نظریه فیلم و مطالعات فرهنگی (نظریه شناخت، دولوز، نظریه پسا استعماری و نظریه دیجیتال) پیش می‌آید.

این کتاب با نگاهی جهانی به بررسی تغییراتی می‌پردازد که در کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، روسیه، ایتالیا، ایالات متحده، مکزیک، برزیل و آرژانتین انجام گرفته و می‌کوشد بر اتصال‌های این تغییرات تاکید کند.

همچنین این کتاب نظریه فیلم را درون بافت جریان‌های فلسفی و تاریخی و‌سیع‌تری قرار می‌دهد.در این کتاب چهره‌های برجسته این عرصه ضمن نظام‌بندی زمینه‌های فعالیت خود، به ترسیم چشم‌اندازی از توسعه آتی فیلم در زمینه‌های متفاوت می‌پردازند.

کتاب "مقدمه ای بر نظریه فیلم" نوشته رابرت استم و با ترجمه احسان نوروزی است که در 388 صفحه، قطع وزیری و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و با قیمت 5 هزار و 900 تومان توسط سوره مهر به چاپ دوم می رسد.

