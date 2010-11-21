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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۵

فینال لیگ دسته اول کشتی اول آذرماه برگزار می‌شود

فینال لیگ دسته اول کشتی اول آذرماه برگزار می‌شود

مرحله نهایی رقابتهای لیگ دسته اول کشتی آزاد روز دوشنبه اول آذرماه در تهران برگزار می‌‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی  لیگ دسته اول کشتی آزاد "جام ولایت " روز دوشنبه و با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی و فینال در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

در مرحله نیمه نهایی این رقابتها صبح روز دوشنبه اول آذرماه تیمهای شهرداری بجنورد با آبفای زنجان و منتخب کشتی بهشهر با عرشیا داروی تبریز به مصاف هم می روند. تیمهای برتر این دیدارها عصر همان روز دیدارهای فینال را برگزار می کنند و تیمهای بازنده دیدار رده بندی را در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهند کرد.

رقابتهای لیگ دسته اول کشتی آزاد جام ولایت از روز دوشنبه 19 مهرماه در دو گروه چهار تیمی آغاز شد که در پایان شش هفته مرحله مقدماتی این مسابقات که بصورت رفت و برگشت برگزار شد، دو تیم برتر هر گروه به مرحله پایانی راه یافتند.

کد مطلب 1193867

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