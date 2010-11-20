اسفندیار اختیاری کسنویه یزدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات مجلس در زمینه توسعه آزمایشگاه های کاربردی در برنامه پنجم توسعه، افزود: قرار بود تا آزمایشگاه های پژوهشی با همکاری دستگاه های اجرایی راه اندازی شود از این رو مصوب شد تا پایان برنامه پنجم نسبت به راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های کاربردی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، شهرکهای دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی، شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه های اجرایی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها اقدام شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، یاداور شد: بر این اساس بخشهای اجرایی باید از محل بودجه های پژوهشی نسبت به تجهیز آزمایشگاه های کاربردی مورد نیاز اقدام کنند ضمن آنکه بخش خصوصی مدیریت آن آزمایشگاه ها را بر عهده خواهد داشت.
ثبت اختراع پس از اخذ تاییدیه های علمی
|ردیف
|دیدگاههای اسفندیار اختیاری درباره مصوبات برنامه پنجم توسعه در حوزه علم و فناوری
|1
|
تبدیل شاخص های کمی به کیفی در بخش علم و فناوری
|2
|مشارکت دستگاه های اجرایی در تجهیز آزمایشگاه های کاربردی
|3
|حمایت از نخبگان در قالب تبدیل اشخاص حقیقی به حقوقی در قالب شرکتهای دانش بنیان
|4
|اخذ تاییدیه علمی قبل از ثبت اختراع
|5
|واگذاری مدیریت تکنولوژی به بخش خصوصی از طریق راه اندازی پارکهای علم و فناوری خصوصی
|6
|استفاده از ادبیات "مکلف است" برای دولت
|7
|اختصاص 3 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش پژوهش تا پایان برنامه
|8
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شورای علوم، تحقیقات و فناوری ناظر بر عملکرد پژوهشی کشور
|9
|تدوین آیین نامه های نظارتی از سوی شورای عتف
|10
|راه اندازی مراکزی برای ارزیابی طرحهای ارائه شده برای ثبت
راه اندازی پارک علم و فناوری خصوصی
رئیس کمیته پژوهشی و فناوری مجلس، راه اندازی پارکهای علم و فناوری خصوص را از دیگر مصوبات مجلس در حوزه علم و فناوری نام برد و یاداور شد: تبدیل ایده به فناوری و ثروت از طریق پارکهای علم و فناوری صورت می گیرد پارکهای علمی و فناوری موجود در کشور دولتی هستند و تبدیل ایده به فناوری با سرمایه گذاریهای دولتی صورت می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه این امر در لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان دیده شده است، اضافه کرد: بر اساس مصوبات مجلس هر سال نیم درصد از تولید ناخالص داخلی به طور مستقیم به صندوق "نوآوری و شکوفایی" واریز می شود و از آن طریق در اختیار پژوهشگران و به ویژه نوآوران قرار می گیرد.
اختیاری همچنین به مکانیزمهای اجرایی این برنامه در حوزه علم و فناوری اشاره کرد و توضیح داد: به دلیل اهمیت علم و فناوری در کشور تمرکز بسیاری بر روی آن شد و در این راستا شورای عالی علوم و تحقیقات را موظف کردیم تا بر عملکرد این بخش نظارت و آیین نامه های اجرایی آن را تدوین و گزارشهای آن را به مجلس نیز ارائه کند.
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