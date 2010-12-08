سایت دخانیات گرگان فقط روی کاغذ جابجا شد!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، چندی پیش با پیگیری های شهردار گرگان، اعضای شورای شهر، فرماندار و استاندار گلستان جهت انتقال سایت مرکزی دخانیات از میدان ولیعصر (عج) در مرکز شهر، جلسات مستمری در تهران و گرگان تشکیل و توافقات بسیار خوبی برای این جابجایی تاریخی صورت گرفت.

مطابق آن توافقات که در حضور مسئولان ارشد استانداری صورت گرفت مقرر شد تا شهرداری یک قطعه زمین مناسب برای اداره دخانیات در خارج از شهر و یک قطعه زمین دیگر در داخل شهر برای ساخت ساختمان اداری دخانیات استان تهیه کند و در ازای این خریدها، اداره دخانیات زمین و ساختمانهای موجود خود را در مرکز شهر گرگان (میدان ولیعصر) به شهرداری جهت ایجاد فضای سبز و فضای فرهنگی برای رفاه حال شهروندان گرگانی تحویل دهد.

عضو شورای شهر گرگان در این زمینه گفت: پس از این توافقات بود که شهرداری با مجوز شورای اسلامی شهر و با مبلغی حدود یک میلیارد تومان از محل عوارض اخذ شده از شهروندان گرگانی اراضی یاد شده را خریداری کرد.

عبدالرضا چراغعلی بیان داشت: متاسفانه بعد از تهیه اراضی توافق شده، به یکباره مدیر عامل دخانیات کشور و رئیس دخانیات استان از مسئولیت خود جابجا شدند و شاعری و محمودزاده (استانداران وقت گلستان) هم از استانداری گلستان مانند بسیاری دیگر از مدیران یکی پس از دیگری رفتند و هر یک به نوبت بر صندلی معاون وزیر کشور تکیه زدند.



وی گفت: همانطور که انتظار می رفت، دود این جابجایی ها بیش از همه به چشم مردم مظلوم این دیار تاریخی رفت و مدیران جدید دخانیات پس از این جابجایی ها از اجرایی شدن توافقات خود با شهردار گرگان سرباز زدند.

چراغعلی گفت: خوشبختانه جواد قناعت استاندار جدید گلستان با اطلاع از اهمیت این موضوع در اولین روزهای حضور کاری خود، در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان حاضر شد و پس استماع گزارش شهردار گرگان، در یک تصمیم مدیریتی و قاطع، ضرب العجلی دو ماهه را برای این امر تعیین کرد تا مقامات مسئول در خصوص این مهم توافقات خود را نهایی کنند.

عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: متاسفانه امروز در کمال شگفتی شاهدیم علی رغم گذشت بیش از شش ماه از ضرب العجل تعیین شده از سوی مقام اول اجرایی استان، تاکنون هیچ اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است.

وی عنوان کرد: براستی مردم مرکز استان تا کی باید از این جابجایی های مدیریتی آسیب ببینند ؟ و چه کسی پاسخگوی این همه بی برنامه گی در مدیریت شهر گرگان است؟

وی افزود: آیا مسئولان استان پاسخگوی خسارت بیش از یک میلیارد تومان اراضی خریداری شده مطابق توافقات جناب استاندار از محل عوارض اخذ شده از مردم و بلاتکلیفی آن است؟



چراغعلی اظهار داشت: آیا سازمانهای نظارتی استان پاسخگوی کمبود فضای سبز و فضاهای فرهنگی و نابهنجاری های ترافیکی به شهروندان گرگانی هستند؟ و آیا استاندار گلستان که از او بعنوان مقام عالی اجرای دولت در استان یاد می شود حاضر است به افکار عمومی پاسخ دهد که چرا مدیران زیر مجموعه اولتیماتم او را برای اجرایی شدن این رخداد بزرگ تاریخی جدی نگرفتند و در واقع ضرب العجل استاندار گلستان را بی ثمر کردند؟



عضو شورای شهر گرگان خاطرنشان کرد: امید است با همدلی و همراهی بیشتر شهردار، اعضای شورای شهر گرگان، فرماندار و استاندار گلستان و هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی در آینده ای نچندان دور شهروندان گرگانی در شاخصها و موضوعات مختلف شهری شاهد توسعه پایدار این سرزمین تاریخی باشند.