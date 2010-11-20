دولت لایحه بودجه سال 90 را بهمن یا اسفند به مجلس می فرستد

حجت الاسلام سید محمد رضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان ارائه لایحه بودجه بودجه سال 90 به مجلس، اظهار داشت: اگر کار بررسی و تصویب نهایی برنامه پنجساله پنجم توسعه اواسط دی ماه توسط نمایندگان مجلس به نتیجه برسد دولت هم بر اساس آن در دو ماه آخر سال یعنی بهمن و اسفند سال جاری لایحه بودجه سال 90 را به مجلس ارائه خواهد کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس مجلس هم طبیعتا باید لایحه بودجه سال آینده را قبل از آغاز سال جدید به تصویب برساند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور عنوان کرد: البته مراحل مقدماتی آماده کردن لایحه بودجه سال 1390 از چندی پیش توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با نظرخواهی از دستگاههای مختلف اجرایی انجام شده است و فقط تنظیم نهایی آن باقی مانده است.

وی با بیان اینکه پس از تنظیم نهایی لایحه بودجه سال آینده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری این لایحه به دولت خواهد آمد، گفت: این لایحه مدتی هم در دولت برای بررسی بیشتر باقی خواهد ماند و بعد از آن به طور جامع و کامل به مجلس ارائه خواهد شد.

به گفته میرتاج الدینی برنامه پنجساله پنجم توسعه دی ماه سال گذشته (1388) یعنی قبل از ارائه لایحه بودجه سال 89 به مجلس ارائه شده بود که بر این اساس نمایندگان مجلس می بایست تاکنون کار بررسی برنامه پنجساله پنجم توسعه را به اتمام می رساندند که هنوز این مهم توسط مجلس محقق نشده است.

به گزارش مهر، مجلس سال گذشته با تغییر آیین نامه داخلی خود و برای جلوگیری از تاخیر دولت در ارائه بودجه های سالانه دولت را مکلف کرد تا آذر ماه هر سال بودجه سال بعد را به مجلس ارایه کند. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز همزمان با تصویب این آیین نامه تاکید کرده بود که ما مصر هستیم که دولت، لایحه‎ ‎بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارائه کند‎ .

با این حال بررسی لایحه برنامه پنجم که از 20 دیماه سال گذشته (88) در اختیار مجلس قرارگرفته همچنان ادامه دارد و به گفته اعضای هیئت رئیسعه مجلس تا نیمه دیماه در شورای نگهبان نهایی خواهد شد .

در صورت تصویب نهایی برنامه پنجم در مجلس لایحه بودجه سال آینده کشور باید به عنوان برنامه سال اول اجرای برنامه پنج ساله تدوین شود.