به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی باند دوم بیرجند به قائن گفت: دو بانده کردن راه ها از پروژه های مهمی بود که مورد توجه مسئولان قرار داشت و پی گیری ها در جلسات منجر به عملیاتی شدن قطعه اول باند دوم این مسیر شد.

رشید از افتتاح سه پروژه ورزشی با اعتبار 15 میلیارد ریال در هفته ولایت خبر داد و بیان داشت: خراسان جنوبی از نظر جذب اعتبارات عمرانی رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به طرح جامع زعفران و اختصاص 309 میلیارد تومان اعتبار به این طرح گفت: از این اعتبار سالانه 10 میلیارد تومان متعلق به استان است و پیگیری های لازم صورت می گیرد تا عملیاتی شود.

به گفته رشید حدود 160 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی نیز به استان اختصاص یافته که نسبت به دیگر استان ها بیشتر است.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی نیز از آغاز عملیات اجرایی احداث راه آهن مسیر بیرجند - زاهدان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: اجرای این پروژه امر نقش مهمی در توسعه استان خواهد داشت.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی دو بانده شدن جاده های مواصلاتی را نیز از زیر ساختهای مهم توسعه در استان دانست و افزود: خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه بیرجند به عنوان منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسید که باید در این زمینه نیز پیگیری ها و اقدامات لازم صورت گیرد تا شاهد تحول و پیشرفت روز افزون استان خراسان جنوبی باشیم.

وی با بیان این که لازم است یک مسئول برای پی گیری جدی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معرفی شود تصریح کرد: 80 کامیون در مرز در انتظار عبور از گمرک است که در صورت فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی، بسیاری از مشکلات حل و این منطقه به عنوان قطب اقتصادی مطرح می شود.

مدیرکل راه و ترابری خراسان جنوبی نیز گفت: این باند از پروژه های مهم راه و ترابری است که سه قطعه از آن به طول 80 کیلومتر تا پایان امسال عملیاتی خواهد شد.

ابراهیم نصری اعتبار احداث قطعه اول بیرجند قاین را 130 میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: اجرای این قطعه از پروژه دو بانده کردن مسیر بیرجند - قاین 30 ماه طول می کشد.

وی درباره موقعیت پروژه گفت: این مسیر به طول 28 کیلومتر از حدود 5.6 کیلومتری بعد از پلیس راه بیرجند شروع می شود و به ترتیب از روستاهای کلاته بجدی، شریف آباد، حاجی آباد پسوج، بیرنج، غیوک و ساقی عبور می کند.

به گفته وی 900 کیلومتر راه اصلی و 500 کیلومتر باند دوم در استان در حال اجراست.