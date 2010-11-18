به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این کتابخانه ها شامل، کتابخانه روستای شفیع آباد از توابع شهرستان رامیان، کتابخانه قلی تپه از توابع شهرستان گالیکش و کتابخانه روستای محمد آباد از توابع شهرستان علی آباد بوده است.



محمد مهاجر کارشناس امور مشارکت ها و شهرداری های اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح کتابخانه روستایی علی آباد افزود: روند ایجاد کتابخانه های عمومی در استان رو به رشد است.

وی اظهار داشت: تا پایان نیمه دوم سال جاری این روند به امید خدا همچنان ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد کتابخانه های عمومی استان به 41 واحد رسیده است که این تعداد نسبت به چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

حسین علوی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان نیز با اشاره به افتتاح سرای کتاب در گرگان افزود: همت مضاعف و کار مضاعف اداره کل کتابخانه های عمومی استان و عنایت ایزد منان موجب شده تا روند راه اندازی کتابخانه های عمومی رو به رشد باشد.