به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از دور برگشت لیگ دسته اول کشتی فرنگی جام خلیج فارس عصر فردا دوشنبه با برگزاری دو دیدار در شهرهای تهران و خوزستان پیگیری می شود.

در اهواز تیم صدرنشین این رقابتها فولاد اکسین خوزستان در پی کسب هفتمین پیروزی پیاپی در این رقابتها این بار مقابل برنا باطری شیراز است تا یک هفته مانده به پایان این رقابتها به مقام قهرمانی این مسابقات دست یابد. در دیگر دیدار این هفته تیم دانشگاه پیام نور تیم دوم این رقابتها در سالن شهدای هفتم تیر تهران میزبان تیم پالایش گاز ایلام است. این هفته تیم صدرا سیستم قم استراحت دارد.

هفته پنجم از دور برگشت و پایانی این رقابتها روز دوشنبه 8 آذر ماه برگزار می شود.